Помер зірка "Днів нашого життя" Роберт Келкер-Келлі

Американський актор мильних опер та професійний пілот Роберт Келкер-Келлі, який зіграв Бо Бреді у популярному серіалі "Дні нашого життя", помер у 62 роки.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на TMZ .

Що відомо про смерть актора

Роберт помер 3 жовтня у штаті Міссурі. Йому було 62 роки. Причина смерті наразі не розголошується.

Біографія та кар'єра

Він народився 18 квітня 1964 року у штаті Канзас. Свою акторську кар'єру розпочав у 1987 році, отримавши роль Сема Фаулера в серіалі "Інший світ".

У 1992 році Роберт приєднався до акторського складу "Днів нашого життя", де зіграв Бо Бреді. Він замінив Пітера Рекелла, який до цього виконував цю роль.

У серіалі його персонаж був пов'язаний із героїнями Крістіан Альфонсо та Лізи Рінни. Однак у 1995 році Рекелл повернувся до ролі Бо Бреді.

Пізніше Келкер-Келлі також з'явився у серіалі "Головний госпіталь", де зіграв Ставроса Кассадіна. Окрім акторської кар'єри, він працював професійним пілотом.



Cкандал із Лізою Рінною

На початку 2026 року ім'я Келкера-Келлі знову з'явилося у медіа після того, як його колишня колега згадала їхні непрості робочі стосунки у своїх мемуарах.

Акторка заявила, що під час роботи у "Днях нашого життя" Роберт нібито проявляв до неї словесну агресію, маніпулював та вдавався до психологічних ігор.

Рінна також стверджувала, що після раптового відходу актора із серіалу телеканал NBC на кілька тижнів забезпечив їй та Крістіан Альфонсо охорону.

Сам Келкер-Келлі публічно не відповідав на ці звинувачення.