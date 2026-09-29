Помер відомий актор 90-х, якого знали мільйони: йому було 75 років
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Помер відомий актор 90-х, якого знали мільйони: йому було 75 років

Американський актор Денніс Хаскінс відомий за роллю директора Бельдінга у серіалі "Врятовані дзвінком"

Автор: Тетяна Самарук
Фото: Денніс Хаскінс (фото: facebook.com/dennishaskins)
Дата: 29 вересня 2026

Американський актор Денніс Хаскінс, який зіграв директора Річарда Бельдінга в культовому підлітковому серіалі "Врятовані дзвінком" (Saved by the Bell), помер у віці 75 років.

Як повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на Рeople, його агент Джей Шахтер підтвердив інформацію та назвав смерть Хаскінса трагічною втратою. За його словами, актор понад 20 років був не лише його клієнтом, а й близьким другом.

Яка причина смерті

Причину смерті наразі не розголошують. Водночас Dimples Karaoke Bar у Каліфорнії, де Хаскінс багато років був постійним гостем, повідомив, що актор близько восьми років жив із хворобою Паркінсона.

За словами представників закладу, він не хотів привертати до свого стану зайвої уваги.

Помер відомий актор 90-х, якого знали мільйони: йому було 75 роківДенніс Хаскінс (фото: facebook.com/dennishaskins)

Що відомо про життя актора

Денніс Хаскінс народився 18 листопада 1950 року в Чаттанузі, штат Теннессі.

Широку популярність Хаскінсу принесла роль директора Річарда Бельдінга - керівника вигаданої школи Bayside High. Спочатку актор з'явився в серіалі "Good Morning, Miss Bliss", а згодом продовжив грати Бельдінга в "Врятованих дзвінком", який виходив наприкінці 1980-х - на початку 1990-х років.

Помер відомий актор 90-х, якого знали мільйони: йому було 75 роківДенніс Хаскінс (фото: facebook.com/dennishaskins)

Після завершення серіалу Хаскінс повернувся до цієї ролі у спін-офі "Врятовані дзвоником: Новий клас", де знімався до 2000 року.

Окрім цього, актор з'являвся в серіалах "Як я зустрів вашу маму", "Західне крило", "Сьоме небо", "Гаряче в Клівленді", "Божевільні" та "Новенька". Також він зіграв у комедії "Мільйон способів втратити голову".

Після звістки про його смерть шанувальники та колеги почали публікувати слова пам'яті про актора.

Помер відомий актор 90-х, якого знали мільйони: йому було 75 роківДенніс Хаскінс (фото: facebook.com/dennishaskins)

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