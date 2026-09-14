Помер легендарний дизайнер Боб Макі: він створював образи для Шер і Тіни Тернер

Світ моди та шоу-бізнесу втратив одного зі своїх найвідоміших дизайнерів. У 87 років помер американський модельєр та художник по костюмах Боб Макі.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на допис в Instagram дизайнера.

Що відомо про смерть Боба Макі

Трагічну звістку повідомили його представники, опублікувавши відповідний допис у соцмережі. Вони зазначили, що він до останніх років життя займався справою, про яку мріяв.

"Він прожив свої 87 років сповна, здійснивши мрію стати дизайнером одягу та костюмів - саме цим він завжди хотів займатися. Його геніальні й надзвичайні роботи житимуть вічно, продовжуючи приносити красу у цей світ", - йшлося в дописі.

Боб Макі помер у 87 років (фото: instagram.com/bobmackie)​​​​​​​

Біографія та кар'єра Боба Макі

Дизайнер народився в Монтерей-Парку, штат Каліфорнія, і виріс у Південній Каліфорнії. Свою кар'єру почав із малювання ескізів для знаменитого художника по костюмах Жана Луї, а згодом працював асистентом легендарної дизайнерки Едіт Гед.

Особливу популярність Макі принесли роботи для телебачення та кіно. Він створював костюми для "Шоу Керол Бернетт", "Шоу Джуді Гарленд" та інших популярних проєктів.

Дизайнер тричі номінувався на премію "Оскар" - за костюми до фільмів "Леді співає блюз", "Смішна дівчина" та "Райські копійки". Загалом він отримав понад 30 номінацій на премію "Еммі" та дев’ять статуеток.

У 2002 році Макі став першим художником по костюмах, якого включили до Зали слави Телевізійної академії.

Макі створив культові образи Шер

Саме він допоміг сформувати її впізнаваний сценічний стиль - з відвертими силуетами, блискучими тканинами, пір'ям та великою кількістю декоративних деталей.

Серед найвідоміших його робіт - чорний комплект із відкритим животом і головним убором у формі ірокеза, який артистка одягла на церемонію "Оскар" у 1986 році.

З ким ще працював дизайнер

Ще Макі працював з Вітні Г’юстон, Барбарою Іден, Бетт Мідлер, Джуді Гарленд, Лайзою Міннеллі, Тіною Тернер та іншими. Його дизайнерські витвори носили Зендея, Сабріна Карпентер, Аріна Гранде та Майлі Сайрус.

Також він створював сценічні образи для Елтона Джона, The Jackson 5 та Роберта Гуле.