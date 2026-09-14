Умер легендарный дизайнер Боб Маки: он создавал образы для Шер и Тины Тернер

Мир моды и шоу-бизнеса потерял одного из своих самых известных дизайнеров. В 87 лет умер американский модельер и художник по костюмам Боб Маки.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на пост в Instagram дизайнера.

Что известно о смерти Боба Маки

Трагическую новость сообщили его представители, опубликовав соответствующее сообщение в соцсети. Они отметили, что он до последних лет жизни занимался делом, о котором мечтал.

"Он прожил свои 87 лет сполна, осуществив мечту стать дизайнером одежды и костюмов - именно этим он всегда хотел заниматься. Его гениальные и удивительные работы будут жить вечно, продолжая приносить красоту в этот мир", - говорилось в публикации.

Боб Маки умер в 87 лет (фото: instagram.com/bobmackie)

Биография и карьера Боба Маки

Дизайнер родился в Монтерей-Парке, штат Калифорния, и вырос в Южной Калифорнии. Свою карьеру начал с рисования эскизов для знаменитого художника по костюмам Жана Луи, а потом работал ассистентом легендарной дизайнерши Эдит Гед.

Особую популярность Маки принесли работы для телевидения и кино. Он создавал костюмы для "Шоу Кэрол Бернетт", "Шоу Джуди Гарленд" и других популярных проектов.

Дизайнер трижды номинировался на премию "Оскар" - за костюмы к фильмам "Леди поет блюз", "Смешная девушка" и "Райские копейки". В общей сложности он получил более 30 номинаций на премию "Эмми" и девять статуэток.

В 2002 году Маки стал первым художником по костюмам, включенным в Зал славы Телевизионной академии.

Маки создал культовые образы Шер

Именно он помог сформировать ее узнаваемый сценический стиль - с откровенными силуэтами, блестящими тканями, перьями и большим количеством декоративных деталей.

Среди известнейших его работ - черный комплект с открытым животом и головным убором в форме ирокеза, который артистка надела на церемонию "Оскар" в 1986 году.

С кем еще работал дизайнер

Еще Маки работал с Уитни Хьюстон, Барбарой Иден, Бэтт Мидлер, Джуди Гарленд, Лайзой Миннелли, Тиной Тернер и другими. Его дизайнерские произведения носили Зендея, Сабрина Карпентер, Арина Гранде и Майли Сайрус.

Он создавал сценические образы для Элтона Джона, The Jackson 5 и Роберта Гуле.