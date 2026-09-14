Пісня Маші Кондратенко з'явилася у британській грі WARDOGS

Пісня української співачки Маші Кондратенко стала частиною саундтреку нової військової гри британської студії BULKHEAD. Трек "Люлі-люлі" можна слухати безпосередньо під час проходження - його інтегрували в ігровий процес.

"Люлі-люлі" Маші Кондратенко звучить просто посеред бою

У WARDOGS музичні композиції представлені у форматі касет, які гравці знаходять і відкривають у процесі проходження. Після цього пісні стають доступними для прослуховування безпосередньо під час матчів.

Однією з таких композицій стала "Люлі-люлі". Гравці можуть слухати трек, перебуваючи у військових автомобілях або гелікоптерах, не виходячи з гри.

Таким чином, пісня української артистки стала частиною не просто музичного супроводу, а безпосередньо ігрової механіки WARDOGS.

Цю пісню Маша випустила у 2023 році. Вона вийшла на українському лейблі Geisha Ninja Samurai.

Для лейблу це не перший досвід співпраці з індустрією відеоігор. Раніше команда працювала з українською студією GSC Game World над музичним наповненням гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Що відомо про WARDOGS

WARDOGS - новий тактичний шутер від британської студії BULKHEAD, відомої роботою над військовими та екшен-іграми. Видавцем проєкту виступає компанія Team17.

Гра розрахована на масштабні багатокористувацькі бої. В одному матчі можуть одночасно змагатися до 100 гравців, а події розгортаються на великих картах із військовою технікою та руйнівним оточенням.

Гравці можуть використовувати різні види транспорту, зокрема наземну техніку та гелікоптери. Саме під час пересування на них можна вмикати розблоковані музичні композиції.

WARDOGS вийшла у ранньому доступі у вересні 2026 року. Ще до офіційного релізу гра привернула значну увагу геймерів: під час тестування кількість одночасних гравців перевищувала 100 тисяч.