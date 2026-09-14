Песня Маши Кондратенко появилась в британской игре WARDOGS

Песня украинской певицы Маши Кондратенко стала частью саундтрека новой военной игры британской студии BULKHEAD. Трек "Люлі-люлі" можно слушать непосредственно во время прохождения - его интегрировали в игровой процесс.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA.

"Люлі-люлі" Маши Кондратенко звучит прямо посреди боя

В WARDOGS музыкальные композиции представлены в формате кассет, которые игроки находят и открывают в процессе прохождения. После этого песни становятся доступны для прослушивания непосредственно во время матчей.

Одной из таких композиций стала "Люлі-люлі". Игроки могут слушать трек, находясь в военных автомобилях или вертолетах, не выходя из игры.

Таким образом, песня украинской артистки стала частью не просто музыкального сопровождения, а непосредственно игровой механики WARDOGS.

Эту песню Маша выпустила в 2023 году. Она вышла на украинском лейбле Geisha Ninja Samurai.

Для лейбла это не первый опыт сотрудничества с индустрией видеоигр. Ранее команда работала с украинской студией GSC Game World над музыкальным наполнением игры STALKER 2: Heart of Chornobyl.

Что известно о WARDOGS

WARDOGS - новый тактический шутер от британской студии BULKHEAD, известной работой над военными и экшен-играми. Издателем проекта выступает компания Team17.

Игра рассчитана на масштабные многопользовательские бои. В одном матче могут одновременно соперничать до 100 игроков, а события разворачиваются на больших картах с военной техникой и разрушительным окружением.

Игроки могут использовать различные виды транспорта, в частности наземную технику и вертолеты. Именно при передвижении на них можно включать разблокированные музыкальные композиции.

WARDOGS вышла в раннем доступе в сентябре 2026 года. Еще до официального релиза игра привлекла большое внимание геймеров: во время тестирования количество одновременных игроков превышало 100 тысяч.