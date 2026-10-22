Після років очікування: зірка Disney Дав Камерон оголосила дату виходу дебютного альбому

Американська співачка та акторка Дав Камерон (Dove Cameron), відома за проєктами Disney та хітом "Boyfriend", нарешті оголосила дату виходу свого першого повноформатного альбому.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram артистки.

Що відомо про дебютний альбом Дав Камерон

21 жовтня 30-річна артистка поділилася довгоочікуваною новиною у своїх соцмережах, офіційно представивши назву та дату релізу платівки.

"Сюрприз! Мій дебютний альбом FINAL GIRL офіційно стане вашим 6 листопада, а другий сингл do the math вийде 23 жовтня як особливий подарунок. Ця платівка означає для мене цілий світ, і я не можу дочекатися, коли ви її почуєте", - написала співачка.

Камерон також повідомила, що альбом уже доступний для попереднього замовлення.

До платівки увійдуть 11 композицій, серед яких "Silver Screen Baby", "Emerald", "Good on You", "Hot Girl", "Skin Over Bone" та "Maybe Heaven Is a Jazz Club".

Також у треклісті є пісня "When in Rome", яку артистка представила 9 вересня. Саме вона стала першим синглом майбутнього альбому.

Другий сингл, "do the math", вийде вже в п'ятницю, 23 жовтня.

Назва "FINAL GIRL" відсилає до відомого кінематографічного терміна "остання дівчина", яким називають героїню фільму жахів, що виживає до фіналу історії.

Водночас сама виконавиця поки не розкрила всіх подробиць концепції альбому.

Чому на дебютний альбом довелося чекати так довго

Для Дав Камерон цей реліз стане особливо важливим етапом у кар'єрі. Попри те, що вона займається музикою вже багато років, повноформатний студійний альбом артистки виходить лише зараз.

Раніше співачка зізнавалася, що працювала над платівкою ще з 2018 року. За цей час вона неодноразово переробляла матеріал, а вихід альбому переносили.

У лютому 2026 року під час промокампанії серіалу "56 днів" Камерон розповіла, що нарешті отримала дозвіл від звукозаписувального лейблу випустити довгоочікувану роботу.

До цього артистка представила низку успішних синглів, зокрема "Boyfriend", який став вірусним у TikTok та потрапив до двадцятки американського чарту Billboard Hot 100.

У грудні 2023 року вона також випустила мініальбом "Alchemical: Volume 1", присвячений особистим переживанням, коханню та внутрішнім змінам.

Нагадаємо, широку популярність Дав Камерон здобула завдяки головним ролям у серіалі Disney "Лів і Медді" та серії музичних фільмів "Спадкоємці".

Згодом вона зосередилася на розвитку сольної музичної кар'єри, поступово відійшовши від образу зірки підліткових проєктів.

Тепер "FINAL GIRL" має стати першою повноформатною роботою, яка представить новий етап її творчості.