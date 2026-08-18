Олександр Пономарьов показав обкладинку свого першого роману: у ній заховали секрет
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Зірки

Олександр Пономарьов показав обкладинку свого першого роману: у ній заховали секрет

Артист сам придумав концепцію обкладинки книги "30 днів: ШІ-людина" та залишив на ній деталь, яку можна буде побачити лише ввечері або вночі

Автор: Іванна Пашкевич
Фото: Олександр Пономарьов (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)
Дата: 18 серпня 2026

Народний артист України Олександр Пономарьов продовжує розкривати подробиці свого літературного дебюту. Після перших деталей про роман "30 днів: ШІ-людина" співак показав обкладинку майбутньої книги, концепцію якої придумав сам.

Про це повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на пресслужбу виконавця.

Якою буде обкладинка роману Пономарьова

На обкладинці зображені чоловік і жінка, які стоять обличчям одне до одного.

У чоловіка показаний людський мозок, тоді як у жінки - цифрова система. Така композиція напряму відсилає до однієї з головних тем роману - взаємодії людини та штучного інтелекту.

Як розповів Пономарьов, ідею оформлення він розробив сам.

"Ідею цієї обкладинки я придумав сам. Мені хотілося поставити поруч людину і штучний інтелект - прямо на обкладинці, обличчям одне до одного. У чоловіка - людський мозок, у жінки - цифрова система. Вони дивляться одне на одного. І чим далі розвивається ця історія, тим складніше стає відповісти на просте, здавалося б, питання: що насправді робить нас людьми?" - поділився він.

Олександр Пономарьов показав обкладинку свого першого роману: у ній заховали секретОлександр Пономарьов представив обкладинку свого першого роману (фото надане пресслужбою співака)

При цьому на обкладинці автор залишив ще одну приховану деталь.

"І ще в цій обкладинці є один секрет. На ній є те, чого ви зараз не бачите, але зможете побачити ввечері або вночі, коли книжка опиниться у вас у руках. Нехай це поки залишиться сюрпризом", - заінтригував Пономарьов.

Про що роман "30 днів: ШІ-людина"

"30 днів: ШІ-людина" - пригодницький роман, у центрі якого опиняється штучний інтелект, що отримує біологічне тіло.

Головна героїня постає у людській формі, а сюжет розгортається навколо її взаємин із живим чоловіком.

Через цю історію Пономарьов порушує питання, які стають дедалі актуальнішими на тлі стрімкого розвитку технологій: де закінчується код і починається свідомість, що робить людину людиною та чи здатна штучно створена свідомість відчувати, кохати й будувати справжні стосунки.

Олександр Пономарьов показав обкладинку свого першого роману: у ній заховали секретОбкладинка книги "30 днів: ШІ-людина"

Пономарьов схуд на 11 кілограмів під час написання книги

Для Олександра Пономарьова "30 днів: ШІ-людина" стане першим літературним досвідом.

Над романом артист працював понад рік, а найінтенсивніший етап написання припав на 2025 рік.

Раніше співак розповідав, що настільки занурився у створення історії, що за цей період схуд на 11 кілограмів.

Наразі книга вже перебуває у друці. Точну дату виходу свого дебютного роману Пономарьов пообіцяв оголосити згодом.

Теги: Олександр Пономарьов Зірки шоу-бізнесу
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