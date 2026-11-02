Ніколай Костер-Вальдау приїхав на ЧАЕС із делегацією ООН
Головна Зірки Ніколай Костер-Вальдау приїхав на ЧАЕС із делегацією ООН
Зірки

Ніколай Костер-Вальдау приїхав на ЧАЕС із делегацією ООН

Для документального проєкту команда записала інтерв'ю з працівниками станції

Автор: Іванна Пашкевич
Фото: Ніколай Костер-Вальдау відвідав ЧАЕС (фото: facebook.com/dazv.gov.ua)
Дата: 02 листопада 2026

Данський актор Ніколай Костер-Вальдау, відомий за роллю Джеймі Ланністера в серіалі "Гра престолів", 26 жовтня відвідав Чорнобильську АЕС. Він очолив делегацію Програми розвитку ООН (ПРООН), послом доброї волі якої є.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на повідомлення ДАЗВ.

Навіщо актор приїхав на ЧАЕС

Візит пов'язаний зі створенням документального проєкту про роботу станції та виклики зони відчуження під час війни.

Команда прагне привернути міжнародну увагу до відновлення нового безпечного конфайнмента, захисту довкілля та радіаційної безпеки.

Ніколай Костер-Вальдау приїхав на ЧАЕС із делегацією ООН
Ніколай Костер-Вальдау відвідав ЧАЕС (фото: facebook.com/dazv.gov.ua)

Делегація відвідала меморіал "Героям Чорнобиля", щити управління третього та четвертого енергоблоків, приміщення арки нового безпечного конфайнмента й оглядовий майданчик об'єкта "Укриття".

Ніколай Костер-Вальдау приїхав на ЧАЕС із делегацією ООН
Ніколай Костер-Вальдау відвідав ЧАЕС (фото: facebook.com/dazv.gov.ua)

Із генеральним директором ЧАЕС Сергієм Таракановим обговорили пошкодження станції, відновлення конфайнмента та надійне енергоживлення ядерних об'єктів напередодні зими.

Ніколай Костер-Вальдау приїхав на ЧАЕС із делегацією ООН
Ніколай Костер-Вальдау відвідав ЧАЕС (фото: facebook.com/dazv.gov.ua)

Раніше за підтримки ПРООН на ЧАЕС встановили сонячну електростанцію потужністю 2 МВт.

"Пан Костер-Вальдау ставив ґрунтовні запитання, цікавився роботою станції та викликами, з якими ми стикаємося сьогодні", - зазначив Тараканов.

Що відомо про поїздку актора до України

Як повідомили у ПРООН 2 листопада, візит Костера-Вальдау до України тривав тиждень.

Актор також зустрівся з ветеранами та ветеранками, які опановують гуманітарне розмінування, і жінками, які навчаються керувати важкою сільськогосподарською технікою.

За підсумками поїздки він закликав продовжувати підтримку українських громад та допомогти встановити необхідне енергетичне обладнання до зими.

"Люди й надалі потребують безпеки, стабільності та постійної підтримки", - наголосив Костер-Вальдау.

Головні новини
Dove Cameron, U2 та Björk. Найочікуваніші музичні новинки листопада Dove Cameron, U2 та Björk. Найочікуваніші музичні новинки листопада "Навіть мовчання звучить голосно": LAMA та MÉLOVIN заспівали про любов поза часом "Навіть мовчання звучить голосно": LAMA та MÉLOVIN заспівали про любов поза часом Мерая Кері відкрила різдвяний сезон ефектним шоу на Таймс-сквер: "It’s Time!" Мерая Кері відкрила різдвяний сезон ефектним шоу на Таймс-сквер: "It’s Time!"