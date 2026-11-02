Ніколай Костер-Вальдау приїхав на ЧАЕС із делегацією ООН

Данський актор Ніколай Костер-Вальдау, відомий за роллю Джеймі Ланністера в серіалі "Гра престолів", 26 жовтня відвідав Чорнобильську АЕС. Він очолив делегацію Програми розвитку ООН (ПРООН), послом доброї волі якої є.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на повідомлення ДАЗВ .

Навіщо актор приїхав на ЧАЕС

Візит пов'язаний зі створенням документального проєкту про роботу станції та виклики зони відчуження під час війни.

Команда прагне привернути міжнародну увагу до відновлення нового безпечного конфайнмента, захисту довкілля та радіаційної безпеки.

Ніколай Костер-Вальдау відвідав ЧАЕС (фото: facebook.com/dazv.gov.ua)

Делегація відвідала меморіал "Героям Чорнобиля", щити управління третього та четвертого енергоблоків, приміщення арки нового безпечного конфайнмента й оглядовий майданчик об'єкта "Укриття".

Ніколай Костер-Вальдау відвідав ЧАЕС (фото: facebook.com/dazv.gov.ua)

Із генеральним директором ЧАЕС Сергієм Таракановим обговорили пошкодження станції, відновлення конфайнмента та надійне енергоживлення ядерних об'єктів напередодні зими.

Ніколай Костер-Вальдау відвідав ЧАЕС (фото: facebook.com/dazv.gov.ua)

Раніше за підтримки ПРООН на ЧАЕС встановили сонячну електростанцію потужністю 2 МВт.

"Пан Костер-Вальдау ставив ґрунтовні запитання, цікавився роботою станції та викликами, з якими ми стикаємося сьогодні", - зазначив Тараканов.

Що відомо про поїздку актора до України

Як повідомили у ПРООН 2 листопада, візит Костера-Вальдау до України тривав тиждень.

Актор також зустрівся з ветеранами та ветеранками, які опановують гуманітарне розмінування, і жінками, які навчаються керувати важкою сільськогосподарською технікою.

За підсумками поїздки він закликав продовжувати підтримку українських громад та допомогти встановити необхідне енергетичне обладнання до зими.

"Люди й надалі потребують безпеки, стабільності та постійної підтримки", - наголосив Костер-Вальдау.