"Назавжди в моєму серці". Федишин вперше прокоментувала втрату доньки та розкрила її ім'я

Ірина Федишин розповіла про втрату доньки

Співачка опублікувала допис, у якому поділилася пережитим горем. За її словами, вона не змогла притиснути доньку до грудей, оскільки перебувала під наркозом.

Зовнішність дівчинки артистка побачила лише на фотографії, яку зробив її чоловік Віталій Човник.

"А була вона дуже схожою на нього - смугленька, з темним волосячком, з маленьким носиком і пухленькими губками. Така красуня - 48 см зросту, вагою 2600", - написала Ірина.

Подружжя назвало доньку Веронікою. Це ім'я має особливе значення для їхньої родини. За християнським переданням, свята Вероніка витерла хустинкою обличчя Ісуса Христа, коли він ніс хрест на Голгофу.

"Так хочеться вірити, що наша маленька Веронічка тепер буде нашим небесним Ангеликом, буде в обіймах Господа і, можливо, там у небі вона буде співати для нього найкращі пісні. А якщо у нашому житті з'являтимуться болючі моменти, вона своєю невидимою хустинкою витиратиме наші сльози", - зазначила вона.

Ірина Федишин з чоловіком (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Як чоловік пережив втрату

Виконавиця також розповіла про переживання чоловіка Віталія. За її словами, на нього випало чимало випробувань - втрата довгоочікуваної доньки та страшні хвилини, коли життя Ірини опинилося під загрозою.

"Він крізь сльози, знову й знову дякує Богові за те, що залишив мене живою", - поділилася співачка.

Саме чоловік довелося знайти у собі сили, щоб у тихому родинному колі провести маленьку Вероніку в останню путь.

Ірина зізналася, що словами неможливо передати весь біль, через який зараз проходить їхня родина.

"Його можна лише проживати. І серед усього цього нестерпного болю я ще сильніше усвідомлюю, яке це велике щастя - мати поруч людину, яка не відпускає твоєї руки навіть тоді, коли здається, що весь світ зруйнувався", - зазначила вона.

Ірина Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Що співачка сказала про розголос вагітності

Окремо Федишин звернулася до людей, які обговорювали її вагітність і ділилися власними припущеннями щодо причин трагедії. Вона наголосила, що не шкодує про рішення ділитися сімейним щастям.

"Бо щастя не стає помилкою лише тому, що після нього прийшов біль", - написала вона.

Співачка також закликала не шукати причини трагедії в фотографіях, чужих словах, поглядах чи забобонах. За її словами, справжня віра полягає в довірі до Бога навіть тоді, коли людина не розуміє, чому їй доводиться переживати такі випробування.

"Я вірила в Бога в найщасливіші миті свого життя і продовжую вірити сьогодні, коли моє серце розривається від болю", - поділилася вона.

Федишин розповіла, що отримала тисячі повідомлень від жінок, які також пережили втрату дітей. Їй писали й відомі особистості, які ділилися особистими історіями.

Ірина Федишин з синами (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Федишин звернулася до батьків, які втратили дітей

У своєму дописі виконавиця окремо звернулася до батьків, які пережили подібне горе. Вона закликала їх не боятися плакати, згадувати своїх дітей і знову радіти життю, коли на це з’являться сили.

"Наші діти назавжди залишаються нашими дітьми. Навіть, якщо їхній земний шлях був таким коротким", - наголосила вона.

Співачка також подякувала рідним, друзям, священникам і всім, хто молився за її сім’ю та підтримував її в найважчі дні.

Наприкінці допису Федишин зазначила, що поступово до неї повертаються сили. Вона подякувала Богові за те, що залишилася живою і може обіймати чоловіка, двох синів, батьків та інших рідних.

"Моя Веронічко, моя дівчинко, моя люба донечко, ти назавжди у моєму серці", - додала Ірина.

Артистка додала, що в їхній історії залишилося ще багато болючих моментів, пов'язаних зі страшною ніччю. Вона сподівається поділитися пережитим згодом.



Раніше ми писали, що чоловік Федишин розповів про важкі пологи та втрату доньки.