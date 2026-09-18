Майлі Сайрус і її наречений знялися разом у романтичному кліпі
Головна Зірки Майлі Сайрус і її наречений знялися разом у романтичному кліпі
Зірки

Майлі Сайрус і її наречений знялися разом у романтичному кліпі

Наречений співачки Макс Морандо зіграв разом із нею у романтичному кліпі на нову пісню.

Автор: Тетяна Самарук
Фото: Майлі Сайрус (фото: Getty Images)
Дата: 18 вересня 2026

Американська співачка Майлі Сайрус та її наречений Макс Морандо дали шанувальникам рідкісну можливість зазирнути у свої стосунки. Wave RBC.UA повідомляє, що музикант знявся разом із артисткою в її новому кліпі на пісню Let’s Get Married.

Пісня з власною історією

Композиція увійшла до нового альбому Сайрус Bass Persuades, який нещодавно побачив світ. У відео Майлі та Макс постають разом у романтичній, майже казковій атмосфері, що відповідає настрою треку.

Під час розмови з ведучим Зейном Лоу Сайрус пояснила, що хотіла створити пісню, з якою слухачі зможуть асоціювати власні історії.

"Думаю, це пісня, яку люди відчують як свою", - сказала співачка.

За словами Майлі, не кожній композиції вдається викликати у слухача настільки особистий відгук.

Участь Макса Морандо в кліпі додає пісні особистої історії. Пара разом уже кілька років, а наприкінці 2025-го стало відомо про їхні заручини. Водночас артисти не надто часто діляться подробицями особистого життя, тому їхня спільна поява у відео привернула увагу шанувальників.

Для Сайрус Let’s Get Married стала ще одним треком із нового альбому, в якому вона звертається до теми кохання, близькості та особистих стосунків.

Головні новини
"Я їй дуже вдячна". Лариса Руснак про втрату мами, "Одіссею" Уривського та секрети молодості "Я їй дуже вдячна". Лариса Руснак про втрату мами, "Одіссею" Уривського та секрети молодості Святослав Вакарчук зустрівся з відомим істориком Тімоті Снайдером: "Завжди з Україною" Святослав Вакарчук зустрівся з відомим істориком Тімоті Снайдером: "Завжди з Україною" "Сподіваюся, ти згориш, Путін": грузинський дизайнер зробив гучну заяву на London Fashion Week "Сподіваюся, ти згориш, Путін": грузинський дизайнер зробив гучну заяву на London Fashion Week