Майлі Сайрус і її наречений знялися разом у романтичному кліпі

Американська співачка Майлі Сайрус та її наречений Макс Морандо дали шанувальникам рідкісну можливість зазирнути у свої стосунки. Wave RBC.UA повідомляє, що музикант знявся разом із артисткою в її новому кліпі на пісню Let’s Get Married.

Пісня з власною історією

Композиція увійшла до нового альбому Сайрус Bass Persuades, який нещодавно побачив світ. У відео Майлі та Макс постають разом у романтичній, майже казковій атмосфері, що відповідає настрою треку.

Під час розмови з ведучим Зейном Лоу Сайрус пояснила, що хотіла створити пісню, з якою слухачі зможуть асоціювати власні історії.

"Думаю, це пісня, яку люди відчують як свою", - сказала співачка.

За словами Майлі, не кожній композиції вдається викликати у слухача настільки особистий відгук.

Участь Макса Морандо в кліпі додає пісні особистої історії. Пара разом уже кілька років, а наприкінці 2025-го стало відомо про їхні заручини. Водночас артисти не надто часто діляться подробицями особистого життя, тому їхня спільна поява у відео привернула увагу шанувальників.

Для Сайрус Let’s Get Married стала ще одним треком із нового альбому, в якому вона звертається до теми кохання, близькості та особистих стосунків.