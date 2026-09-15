Майкл Джей Фокс зворушив промовою на "Еммі-2026": зал двічі аплодував актору стоячи

Одним із найбільш емоційних моментів 78-ї церемонії "Еммі" стала поява Майкла Джей Фокса. 65-річний актор отримав гуманітарну нагороду імені Боба Гоупа за багаторічну боротьбу за розвиток досліджень хвороби Паркінсона та допомогу людям із цим діагнозом.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Television Academy .

Зал зустрів його стоячи

На церемонію Майкл Джей Фокс прийшов разом із дружиною Трейсі Поллан.

Для подружжя це стала перша спільна поява на "Еммі" за 13 років. На червоній доріжці вони позували у стриманих чорних образах.

На сцені нагороду актору вручила Джуліанна Маргуліс, із якою він працював у серіалі "Гарна дружина".

Щойно Фокс з'явився перед публікою, присутні піднялися зі своїх місць і зустріли його тривалими оплесками.

Актор не оминув у промові й тему хвороби, з якою живе більшу частину свого дорослого життя.

Майкл Джей Фокс отримав нагороду на "Еммі-2026" (фото: Getty Images)

"Прийняти хворобу Паркінсона не означало, що я мав їй здатися", - сказав Фокс.

Він згадав, що після встановлення діагнозу певний час приховував його, бо боявся, що хвороба вплине на кар'єру та ставлення глядачів.

Зокрема, актор хвилювався, чи зможуть люди й надалі сміятися разом із ним, знаючи про його стан.

Проте реакція публіки виявилася протилежною - саме підтримка дала йому відчуття, що хвороба не може забрати в нього професію.

Наприкінці промови зал вдруге піднявся й аплодував актору стоячи.

Подякував дружині та дітям

Особливу частину виступу Фокс присвятив своїй родині. Він подякував Трейсі Поллан, з якою одружений з 1988 року, та їхнім чотирьом дітям за роки підтримки.

Актор наголосив, що близьким довелося багато чим пожертвувати та проявити величезне терпіння, поки вони разом проходили через зміни, пов'язані з його здоров'ям.

Разом із подружжям на церемонії були їхні діти Сем, Аквінна, Скайлер та Есме.

Хвороба, про яку він мовчав роками

Хворобу Паркінсона у Майкла Джей Фокса діагностували 1991 року, коли йому було лише 29. На той момент він працював над фільмом "Доктор Голлівуд".

Публічно актор розповів про свій діагноз лише у 1998 році. А вже у 2000-му заснував The Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research, який займається фінансуванням досліджень хвороби Паркінсона та пошуком нових методів лікування.

Сьогодні організація є найбільшим у світі некомерційним фондом, що фінансує такі дослідження.

За даними Television Academy, за роки роботи він спрямував на відповідні програми понад 3 млрд доларів.

Саме за цю діяльність Фокс і отримав нагороду імені Боба Гоупа. Її вручають представникам телевізійної індустрії, чия благодійна та гуманітарна робота має тривалий суспільний вплив. Раніше відзнаку отримували, зокрема, Опра Вінфрі, Джордж Клуні та Шон Пенн.

Нагадаємо, через прогресування хвороби у 2020 році Фокс заявив, що залишає акторську професію. Проте згодом все ж вирішив знову працювати перед камерою.

У 2026 році його номінували на "Еммі" за гостьову роль у серіалі "Терапія". Це стала вже 19-та номінація актора на головну телевізійну премію США.

За свою кар'єру він п'ять разів ставав лауреатом "Еммі".

Для Фокса цьогорічна церемонія виявилася не лише черговим професійним визнанням.

Через 35 років після діагнозу він вийшов перед колегами вже не тільки як актор, якого пам'ятають за "Назад у майбутнє", "Сімейними зв'язками" та іншими культовими роботами, а й як людина, яка перетворила власну боротьбу з хворобою на багаторічну допомогу іншим.