MARIAM і DONTSOV випустили спільну пісню "Рани" про кохання на відстані

Wave RBC.UA повідомляє, що артисти презентували спільний сингл "Рани" - емоційну історію про кохання, відстань і почуття, які не зникають навіть тоді, коли двоє людей не можуть бути разом.

Про що пісня

У центрі композиції - складні стосунки, у яких близькість не завжди означає фізичну присутність. Герої пісні ніби існують у різних світах, розділені континентами, обставинами та навіть межею між життям і смертю.

Попри це, їх продовжує пов’язувати сильне почуття, яке не дає остаточно відпустити минуле й залишає надію на майбутню зустріч.

Одним із ключових образів композиції став рядок "Я лікувала рани, яких не робила". Він передає стан людини, яка бере на себе чужий біль, намагається зрозуміти переживання коханої людини та зберегти зв’язок, попри всі перешкоди.

Завдяки поєднанню жіночого й чоловічого вокалу історія набуває форми своєрідної розмови двох людей, кожен із яких по-своєму переживає цю любов.

MARIAM та DONTSOV (фото надано пресслужбою)

Першу версію "Ран" написала MARIAM

Співачка самостійно створила музику та демозапис, у якому вже був сформований основний задум майбутнього релізу. Однак композиція майже рік залишалася без продовження.

Згодом артистка запропонувала її DONTSOV, який долучився до написання тексту та розвинув закладену в пісні історію.

За словами MARIAM, композиція народилася з особистих переживань і не мала на меті відповідати очікуванням слухачів чи ставати потенційним хітом. Їй хотілося передати внутрішній конфлікт людини, яка зустріла велике кохання, але розуміє, що спільне майбутнє з цією людиною може бути неможливим.

Співачка також зізналася, що від самого початку відчула: саме DONTSOV зможе правильно зрозуміти її задум. Вона назвала артиста щирою людиною, яка не просто виконала написаний матеріал, а змогла емоційно прожити його.

MARIAM та DONTSOV (фото надано пресслужбою)

Для DONTSOV ця співпраця має особливе значення

Все тому що вона стала поверненням до власної музичної кар'єри після семирічної перерви. Упродовж цього часу він залишався частиною української музичної індустрії, але працював переважно за лаштунками.

Артист розповів, що за ці роки допомагав іншим музикантам реалізовувати їхні ідеї, однак бажання створювати й виконувати власні пісні нікуди не зникло. Саме робота над "Ранами" дала йому можливість знову повернутися до авторської творчості.

Водночас DONTSOV не планує найближчим часом зосереджуватися на концертній діяльності. Натомість він хоче записувати музику, яка могла б відгукуватися слухачам і ставати для них емоційною підтримкою.