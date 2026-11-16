Леонардо Ді Капріо відсвяткував 52-річчя: на вечірку прийшли Аль Пачіно й Тобі Маґвайр

Леонардо Ді Капріо відсвяткував 52-річчя в Беверлі-Гіллз. Актор зібрав друзів і колег, серед яких були Тобі Маґвайр, Джона Гілл та Орландо Блум. Музичним сюрпризом вечора став виступ репера 50 Cent.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на People .

Як Ді Капріо відзначив 52-річчя

Актору виповнилося 52 роки 11 листопада, а гостей він зібрав у суботу, 14 листопада.

За інформацією Just Jared, вечірку влаштували в приватному будинку. На святі також побував батько іменинника Джордж Ді Капріо.

Як повідомляє TMZ, давній приятель іменинника 50 Cent улаштував для гостей несподіваний виступ.

Серед гостей був Тобі Маґвайр, з яким Ді Капріо дружить із дитинства.

"Ми познайомилися на прослуховуваннях", - згадував актор в інтерв’ю CBS.

Tobey Maguire and Jonah Hill attended Leonardo DiCaprio’s 52nd birthday party in Beverly Hills pic.twitter.com/CBRhatCwTq — non aesthetic things (@PicturesFoIder) November 15, 2026

Згодом вони зіграли разом у "Великому Ґетсбі" База Лурмана. Ді Капріо виконав роль Джея Ґетсбі, а Маґвайр зіграв Ніка Карравея.

Із Джоною Гіллом Ді Капріо працював над "Вовком з Волл-стріт", а з Аль Пачіно - над фільмом "Одного разу в Голлівуді".

Пачіно приїхав на свято разом із Нур Альфаллою.

Al Pacino & Noor Alfallah attends Leonardo DiCaprio’s 52nd birthday party on Nov. 14. Noor Alfallah styling a sheer lace bralette with a dainty pendant necklace. pic.twitter.com/QGALYkNnnA — 7happy (@Sevenhappy007) November 16, 2026

Хто ще був на вечірці в Беверлі-Гіллз

На світлинах, які опублікувало People, є засновник Amazon Джефф Безос із Лорен Санчес Безос, Едрієн Броуді, Кара Делевінь і Лора Гаррієр.

Едвард Нортон та Елізабет Бенкс потрапили в один кадр, а Кейсі Аффлека сфотографували на виході разом із Кейлі Коуен.

У галереї Page Six також з’явилися актор Еміль Гірш, режисер Майкл Манн, дизайнерка Дженніфер Маєр та її чоловік Джеффрі Огунлесі.

Колишнього прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо фотографи зняли в автомобілі, коли він залишав святкування.

У чому прийшли гості

Джона Гілл з’явився у спортивному костюмі, Елізабет Бенкс обрала шубу зі штучного хутра й спідницю з леопардовим принтом.

Айс Спайс була в бірюзовому короткому комбінезоні. Реперку сфотографували на виході разом з Алабамою Баркер та Анастасією "Стассі" Караніколау.