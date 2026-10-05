Леонардо Ді Капріо помітили з молодшою на 24 роки моделлю

Леонардо Ді Капріо провів вечір у компанії своєї коханої, моделі Вітторії Черетті, та музиканта Ленні Кравіца. Зіркову компанію помітили в Західному Голлівуді, де вони відвідали закриту вечірку.

Як повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на Daily Mail , 51-річний актор разом із 28-річною моделлю прибув до клубу Bird Streets.

Ді Капріо, як зазвичай, намагався залишитися непомітним. Для виходу він обрав чорну куртку, бейсболку та маску.

Пара приїхала одним автомобілем. Черетті привернула увагу ефектним образом - модель одягнула сіру мінісукню та туфлі на дуже високих підборах.

Коли Вітторія виходила з машини, Ді Капріо підтримав її рукою та прикрив від зайвої уваги фотографів. Після цього актор разом із коханою попрямував до входу в заклад.

Згодом, уже всередині клубу, пару, схоже, помітили разом із Ленні Кравіцом. Деталі їхньої зустрічі не розголошуються, адже захід мав закритий формат.

Леонардо Ді Капріо та Вітторія Черетті (фото: Backgrid)

Стосунки Леонардо Ді Капріо та Вітторії Черетті

Вперше стало відомо про їхні романтичні стосунки влітку 2023 року. Відтоді їх неодноразово помічали разом у різних країнах - від США до Європи.

Пара не поспішає коментувати свої стосунки та здебільшого уникає спільних публічних виходів.

Попри це, папараці періодично фіксують закоханих під час відпочинку, прогулянок і світських заходів. Черетті також неодноразово опинялася поруч із Ді Капріо під час його поїздок до Європи.

За роки стосунків модель і актор неодноразово давали привід для чуток про можливе розставання, однак згодом їх знову бачили разом. Нещодавній спільний вихід у Західному Голлівуді став черговим свідченням того, що пара продовжує проводити час разом.

Вітторія Черетті - італійська модель, яка співпрацювала з провідними модними будинками та регулярно бере участь у показах під час головних Тижнів моди.

Вітторія Черетті (фото: instagram.com/vittoria)