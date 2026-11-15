Кеті Перрі та Джастін Трюдо не приховували кохання на благодійному вечорі в Лос-Анджелесі

Перрі та Трюдо знову разом на червоній доріжці

Для виходу артистка обрала асиметричну вечірню сукню без бретелей. Верх виробу був оздоблений сріблястими паєтками, а довга спідниця мала персиковий відтінок. Образ дповнила накидка в тон, яка спадала до самої підлоги.

Трюдо позував у смокінгу з метеликом, який складався з білого піджака та чорних штанів.

Перед камерами 42-річна артистка та 54-річний політик обіймалися та демонстрували ніжність. Згодом до зірки на фотоколі також приєдналася її старша сестра Анджела.



Це вже третій спільний вихід пари на червону доріжку. Вперше вони разом відвідали прем'єру концертного фільму Перрі у межах кінофестивалю Tribeca. У вересні закохані також разом побували на відкритті Музею наративного мистецтва Лукаса.

Перший світський вихід після вироку колишньому чоловіку

Примітно, що пубічна поява артистки відбулася через кілька днів днів після того, як її колишнього чоловіка, британського коміка та актора Рассела Бренда, засудили до 10 років і шести місяців ув'язнення.

Нагадаємо, 9 листопада суд у Лондоні призначив йому покарання після того, як присяжні визнали його винним в одному зґвалтуванні та трьох сексуальних нападах на чотирьох жінок. Злочини були скоєні в період із 2004-го по 2009 роки.

Перрі та Бренд одружилися у 2010 році, а через 14 місяців розійшлися. В липні 2012 року вони офіційно розірвали шлюб. Після цього артистка заміж не виходила.

Тривалий час вона перебувала у стосунках з актором Орландо Блумом, від якого виховує доньку. Проте влітку 2025 року стало відомо про їхній розрив після майже 9 років разом. Згодом вона почала нову романтичну історію з Джастіном, у якого також є двоє синів та донька від шлюбу з Софі Грегуар.