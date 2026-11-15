Кэти Перри и Джастин Трюдо не скрывали любви на благотворительном вечере в Лос-Анджелесе

Перри и Трюдо снова вместе на красной дорожке

Для выхода артистка выбрала ассиметричное вечернее платье без бретелек. Верх изделия был украшен серебристыми пайетками, а длинная юбка имела персиковый оттенок. Образ полнила накидка в тон, которая спадала до самого пола.

Трюдо позировал в смокинге с бабочкой, состоящей из белого пиджака и черных брюк.

Перед камерами 42-летняя артистка и 54-летний политик обнимались и демонстрировали нежность. Потом к звезде на фотоколе присоединилась ее старшая сестра Анджела.



Это уже третий общий выход пары на красную дорожку. Впервые они вместе посетили премьеру концертного фильма Перри в рамках кинофестиваля Tribeca. В сентябре влюбленные также вместе побывали на открытии Музея нарративного искусства Лукаса.

Первый светский выход после приговора бывшему мужу

Примечательно, что публичное появление артистки произошло через несколько дней после того, как ее бывшего мужа, британского комика и актера Рассела Бренда, приговорили к 10 годам и шести месяцам заключения.

Напомним, 9 ноября суд в Лондоне назначил ему наказание после того, как присяжные признали его виновным в одном изнасиловании и трех сексуальных нападениях на четырех женщин. Преступления были совершены в период с 2004 по 2009 годы.

Перри и Бренд поженились в 2010 году, а через 14 месяцев разошлись. В июле 2012 года они официально расторгли брак. После этого артистка замуж не выходила.

Долгое время она была в отношениях с актером Орландо Блумом, от которого воспитывает дочь. Однако летом 2025 года стало известно об их разрыве после почти 9 лет вместе. Позже она начала новую романтическую историю с Джастином, у которого также есть два сына и дочь от брака с Софи Грегуар.