Кайлі Дженнер поділилася рідкісними дитячими кадрами із сестрою Кендалл
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Кайлі Дженнер поділилася рідкісними дитячими кадрами із сестрою Кендалл

Кайлі опублікувала архівні фото з дитинства та зворушливо звернулася до старшої сестри

Автор: Тетяна Самарук
Фото: Кайлі Дженнер (фото: Getty Images)
Дата: 04 листопада 2026

Кайлі Дженнер зворушливо привітала старшу сестру Кендалл із 31-річчям, опублікувавши їхні дитячі фото. Wave RBC.UA повідомляє, що з нагоди дня народження моделі молодша сестра поділилася в Instagram архівними знімками, які нагадали шанувальникам про їхні близькі стосунки.

Милі дитячі фото

У серії фотографій можна побачити сестер у дитинстві: вони позують разом із подарунками, обіймаються та тримаються за руки. Для публікації Кайлі також обрала композицію Barricades & Brickwalls австралійської співачки Кейсі Чемберс.

До фотографій 29-річна засновниця Kylie Cosmetics додала особисте послання, у якому зізналася, наскільки сильно старша сестра вплинула на її життя.

"Я є тією, ким є, завдяки тому, ким ти була для мене. Частина мене завжди залишатиметься твоєю молодшою сестрою, яка триматиме тебе за руку", - написала Кайлі.

Кайлі Дженнер поділилася рідкісними дитячими кадрами із сестрою Кендалл
Кайлі Дженнер з сестрою Кендалл (фото: instagram.com/kyliejenner)
Кайлі Дженнер поділилася рідкісними дитячими кадрами із сестрою Кендалл
Кайлі Дженнер з сестрою Кендалл (фото: instagram.com/kyliejenner)
Кайлі Дженнер поділилася рідкісними дитячими кадрами із сестрою Кендалл
Кайлі Дженнер з сестрою Кендалл (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кендалл не залишилася осторонь і відреагувала на привітання в коментарях. Особливо її зворушив музичний супровід публікації - модель окремо відзначила вибір пісні, додавши емодзі зі сльозами та сердечками.

Кайлі Дженнер поділилася рідкісними дитячими кадрами із сестрою Кендалл
Кайлі Дженнер з сестрою Кендалл (фото: instagram.com/kyliejenner)
Кайлі Дженнер поділилася рідкісними дитячими кадрами із сестрою Кендалл
Кайлі Дженнер з сестрою Кендалл (фото: instagram.com/kyliejenner)
Кайлі Дженнер поділилася рідкісними дитячими кадрами із сестрою Кендалл
Кайлі Дженнер з сестрою Кендалл (фото: instagram.com/kyliejenner)
Кайлі Дженнер поділилася рідкісними дитячими кадрами із сестрою Кендалл
Кайлі Дженнер з сестрою Кендалл (фото: instagram.com/kyliejenner)

Що відомо про Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер народилася 3 листопада 1995 року. Вона здобула популярність завдяки реаліті-шоу "Сімейство Кардаш'ян" (Keeping Up with the Kardashians), а згодом побудувала успішну кар'єру в модельному бізнесі.

Кендалл співпрацює з провідними модними домами та регулярно бере участь у показах на Тижнях моди в Нью-Йорку, Мілані й Парижі.

Кайлі та Кендалл не лише сестри, а й колись разом пробували себе у fashion-бізнесі: у 2012 році вони створили спільну лінію одягу Kendall + Kylie.

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