Ірина Кудашова виходить заміж: зірка "Школи" показала розкішну каблучку з великим діамантом

Ірина Кудашова сказала заповітне "так". 26-річна зірка серіалу "Школа" оголосила про заручини та показала каблучку з великим діамантом, яку отримала від коханого під час романтичної пропозиції в Італії.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram знаменитості.

Освідчення відбулося на березі озера Комо. При цьому Кудашова до останнього не здогадувалася, що на неї чекає пропозиція руки й серця.

Коханий організував усе під виглядом фотосесії: заздалегідь підготував для Ірини сукню, домовився з візажистом і фотографом та обрав мальовничу локацію біля старовинного маєтку з видом на озеро й гори.

Простір прикрасили квітами та свічками.

"Це найщасливіший день мого життя, все було, як у казці для справжньої принцеси", - поділилася акторка.

Каблучка, яка одразу привернула увагу

Окрему увагу на фото привернула заручальна каблучка артистки - прикраса з великим діамантом.

Цікаво, що це вже не перша коштовність із символічним значенням, яку акторка отримала від нинішнього обранця.

Лише через два місяці після початку їхніх стосунків він подарував їй так звану promise ring - "каблучку-обіцянку" з діамантом.

Тоді Ірина спеціально наголошувала, що йдеться ще не про заручини, а про знак серйозних намірів.

Ірина Кудашова виходить заміж (фото: instagram.com/irinaa_kudashova)

Тепер же пропозиція стала офіційною.

Ірина не показує обличчя свого майбутнього чоловіка. Відомо, що він українець, тривалий час живе за кордоном і не пов'язаний із шоу-бізнесом.

"Так - моєму найбільшому та єдиному коханню! Так - людині, з якою я мріяла створити сімʼю!" - написала акторка після заручин.

Ірина Кудашова виходить заміж (фото: instagram.com/irinaa_kudashova)