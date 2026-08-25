Ирина Кудашова выходит замуж: звезда "Школы" показала роскошное кольцо с большим бриллиантом

Ирина Кудашова сказала заветное "да". 26-летняя звезда сериала "Школа" объявила о помолвке и показала кольцо с большим бриллиантом, которое получило от любимого во время романтического предложения в Италии.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram знаменитости.

Предложение состоялось на берегу озера Комо. При этом Кудашова до последнего не догадывалась, что ее ждет предложение руки и сердца.

Возлюбленный организовал все под видом фотосессии: заранее подготовил для Ирины платье, договорился с визажистом и фотографом и выбрал живописную локацию у старинного имения с видом на озеро и горы.

Пространство украсили цветами и свечами.

"Это самый счастливый день моей жизни, все было как в сказке для настоящей принцессы", - поделилась актриса.

Кольцо, которое сразу привлекло внимание

Отдельное внимание на фото привлекло обручальное кольцо артистки - украшение с большим бриллиантом.

Интересно, что это уже не первая драгоценность с символическим значением, которую актриса получила от нынешнего избранника.

Лишь через два месяца после начала их отношений он подарил ей так называемую promise ring - "колечко-обещание" с бриллиантом.

Тогда Ирина специально подчеркивала, что речь идет не о помолвке, а о знаке серьезных намерений.

Ирина Кудашова выходит замуж (фото: instagram.com/irinaa_kudashova)

Теперь же предложение стало официальным.

Ирина не показывает лицо своего будущего мужа. Известно, что он украинец долгое время живет за границей и не связан с шоу-бизнесом.

"Да - моей самой большой и единственной любви! Да - человеку, с которым я мечтала создать семью!" - написала актриса после помолвки.

Ирина Кудашова выходит замуж (фото: instagram.com/irinaa_kudashova)