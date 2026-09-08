"Голос не схожий на мій". Дорофєєва вперше заговорила після заборони лікарів

Надя Дорофєєва вперше за десять днів порушила вимушене мовчання, яке лікарі призначили їй через крововилив у голосову зв'язку. Артистка вже може говорити, але почувається незвично через зміни в голосі.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на заяву Наді в Telegram .

Дорофєєва заговорила після крововиливу в голосову зв'язку

За словами Наді, перша спроба заговорити після тривалої паузи викликала в неї переляк. Вона не очікувала почути свій голос саме таким, адже він помітно змінився.

"Я заговорила. Перше відчуття - переляк, адже голос зазвучав не так, як я звикла. Немає в ньому ні глибини, ні обертонів. Якийсь високий і наче не мій", - зізналася вона.

Дорофєєва розповіла про відновлення голосу (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка наголосила, що лікування триває, а роботу з голосом їй необхідно відновлювати дуже обережно. На першому етапі вона планує лише поступово додавати вокальні вправи.

"Тепер треба почати обережно 15 хвилин розспівуватися. Лікування продовжую", - повідомила Надя.

Вона також опублікувала відео в сториз, в якому поділилася подробицями лікування та подякувала прихильникам за підтримку.

"Наразі я говорю вже два дні. Голос мій не схожий на мій, якщо чесно... Чи відбудеться операція - поки незрозуміло. Я думаю, за тиждень ми це зрозуміємо. Ще раз дякую всім за підтримку", - сказала артистка.



Що відомо про проблеми зі здоров'ям Дорофєєвої

Нагадаємо, наприкінці серпня співачка повідомила про крововилив у голосову зв'язку. Внаслідок цього лікарі заборонили їй розмовляти протягом десяти днів.

"Моя лікарка каже, що це дуже небезпечно та серйозно. І щоб запобігти ускладненням, мені не можна співати, говорити і навіть слухати музику, щоб звʼязка не напружувалася", - розповіла тоді вона.

Через це їй довелося скасувати заплановані концерти та повністю відмовитися від використання голосу на певний час. Тепер Надя поступово повертається до вокальної роботи, але процес відновлення ще не завершений.