Голлівудський зірка Аманда Сейфрід розійшлася з чоловіком після дев’яти років шлюбу

Аманда Сейфрід і Томас Садоскі розійшлися після дев’яти років шлюбу. Голлівудські актори підтвердили, що вже певний час не живуть разом, і заявили, що таке рішення стало правильним для їхньої родини.

Wave RBC.UA повідомляє, що про розставання пара розповіла у спільній заяві для Рeople .

Причина розлучення

За словами Сейфрід і Садоскі, вони вже деякий час проживають окремо, однак продовжують залишатися близькими.

"Ми вже деякий час розлучені, і це виявилося правильним кроком для нас і нашої родини. Ми разом назавжди - і це добре", - йдеться у заяві акторів.

Поки що знаменитості не розкривають причин свого рішення та не уточнюють, чи йдеться про юридичне розірвання шлюбу. Відомо лише, що вони вже певний час живуть окремо.

Аманда Сейфрід і Томас Садоскі (фото: instagram.com/mingey)

Історія кохання Аманди Сейфрід і Томаса Садоскі

Актори познайомилися у 2015 році, коли разом грали у позабродвейській виставі The Way We Get By. Пізніше вони знову зустрілися на зйомках фільму The Last Word, де зіграли закоханих.

Їхній роман розпочався у 2016 році, а у вересні того ж року стало відомо про заручини. У березні 2017-го Сейфрід і Садоскі таємно одружилися.

Пізніше Садоскі розповідав, що церемонія була дуже камерною. Пара просто поїхала за місто разом із церемоніатором і одружилася без гостей.

"Ми втекли. Просто поїхали за місто з церемоніатором - тільки ми вдвох займалися своєю справою", - згадував актор.

Невдовзі після весілля у подружжя народилася донька Ніна. У вересні 2020 року вони вдруге стали батьками - у них народився син Томас-молодший.

Протягом дев’яти років шлюбу актори намагалися не виставляти сімейне життя напоказ. Вони жили у північній частині штату Нью-Йорк і час від часу ділилися окремими моментами свого побуту, зокрема фотографіями дітей та домашніх тварин.

При цьому ще на початку 2026 року Сейфрід публічно розповідала про підтримку чоловіка. Вона сказала, що Садоскі багато чим жертвує заради її кар’єри та підтримує її під час напруженого професійного періоду.

Аманда Сейфрід і Томас Садоскі (фото: instagram.com/mingey)