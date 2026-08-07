Том Голланд підтвердив весілля з Зендеєю промовистим жестом

Том Голланд уперше з'явився на публіці з обручкою після таємного весілля із Зендеєю, остаточно підтвердивши чутки про одруження. Пара ще на початку року офіційно стала чоловіком і дружиною, а нещодавно влаштувала закрите святкування у Великій Британії лише для найближчих.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на People .

Як Голланд підтвердив весілля

Хоча актори офіційно стали чоловіком і дружиною на початку року, 4 серпня вони організували закрите святкування для найближчих друзів і родини.

За два дні після цього папараці сфотографували Тома під час прогулянки Лондоном разом з коханою та їхніми собаками Філом і Нуном.

Саме тоді Голланд уперше з'явився на публіці із золотою обручкою на безіменному пальці лівої руки.

Зазначимо, що до цього часу прикрасу носила лише Зендея. Акторка ще з березня з'являлася на публіці із весільною каблучкою та заручальною, вартість якої вражає.

Для прогулянки Зендея обрала повсякденний образ - об'ємну молочну футболку, сині джинси та сонцезахисні окуляри. Також вона продемонструвала нову коротшу зачіску.

Том був одягнений у синю футболку з написом, темні штани та червону кепку свого бренду безалкогольного пива Bero.

Tomdaya has a nice ring to it. Tom Holland and Zendaya step out in London following rumors of a wedding ceremony in the UK this week. (: Backgrid) pic.twitter.com/bBBt6i1E1y — E! News (@enews) August 6, 2026



Що відомо про приватне святкування весілля

За даними ЗМІ, церемонія відбулася у розкішному готелі Beaverbrook Hotel у графстві Суррей неподалік рідного міста Голланда - Кінгстон-апон-Темз.

Весілля було оформлене у природному стилі з великою кількістю живих рослин і квітів. На святкування запросили лише найближчих людей. Серед гостей були троє братів актора - Сем, Гаррі та Педді.

Водночас присутнім було заборонено користуватися телефонами. Таким чином пара хотіла уникнути можливого витоку фотографій з події в мережу.

Нагадаємо, що остаточно чутки про одруження Голланд підтвердив ще у червні. В інтерв'ю Esquire він спростував фейкові AI-знімки нібито з церемонії та проговорився, що його рідні не повірили підробкам, адже "були на справжньому весіллі". Після цього актор неодноразово називав публічно Зендею своєю дружиною.