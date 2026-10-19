Євген Таллер відверто розповів про себе, сім’ю та кінопроєкти: "Я не втомлююся від процесу"

Український кінопродюсер Євген Таллер став героєм нової обкладинки Harper’s Bazaar. Як повідомляє Wave RBC.UA, зйомку та велике інтерв’ю він присвятив своєму 33-річчю, розповівши про зміни у власному житті, роботу над особистими кінопроєктами та плани повернути на великі екрани культового "Петрика П’яточкина".

Професійний розвиток та стосунки

Фотосесія витримана в кінематографічній естетиці й демонструє продюсера з різних боків - упевненого у своїй справі, але водночас відкритого до емоцій і відвертих розмов.

В інтерв’ю Таллер поділився роздумами про професійний розвиток, стосунки з батьками та пошук балансу між творчими амбіціями й бізнесом.

Євген Таллер

За словами продюсера, саме кіно залишається тією сферою, у якій він не втрачає інтересу до жодного з етапів роботи. Він зізнався, що постійно відчуває внутрішнє протистояння між мрійником і прагматичним продюсером.

"Це єдина сфера, у якій я не втомлююся від жодного процесу. У будь-якому іншому бізнесі завжди є щось, що ти робиш лише тому, що мусиш. А з кіно такого немає. Це якась перманентна творчість. Ти в неї закохуєшся, а потім уже не можеш позбутися цієї залежності", - розповів Таллер у розмові з Harper’s Bazaar.

Фільм "НУ МАМ"

Однією з головних тем інтерв’ю став фільм "НУ МАМ", який має для продюсера особливе значення. Робота над стрічкою дала йому змогу повернутися до спогадів дитинства та вшанувати пам’ять матері, яка померла у 2021 році.

Євген Таллер

Одну з новел фільму Євген написав сам, узявши за основу історію власних батьків. Після виходу стрічки він отримав тисячі повідомлень від глядачів, які ділилися особистими переживаннями.

За словами продюсера, деякі з них після перегляду вирішили відновити спілкування з рідними.

Євген Таллер (фото: instagram.com/tallertv)

Персонаж української анімації

Ще одним масштабним задумом Таллера стало повернення на екрани персонажа української анімації - Петрика П’яточкина. Продюсер розповів, що близько пів року вів переговори з авторкою персонажа Наталією Гузєєвою, намагаючись переконати її дати герою нове життя.

Йдеться не лише про повернення знайомого персонажа, а й про створення сучасного казкового кіновсесвіту, який зможе зацікавити нове покоління дітей.

Такий підхід передбачає переосмислення історії з урахуванням сучасної аудиторії, водночас зберігаючи зв’язок із культурною спадщиною української анімації.

У 33 роки Таллер продовжує поєднувати комерційний підхід із прагненням створювати історії, які викликають емоції та залишаються близькими глядачам.