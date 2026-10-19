Євген Таллер відверто розповів про себе, сім’ю та кінопроєкти: "Я не втомлююся від процесу"

В інтерв’ю продюсер розповів про втрату мами, фільм "НУ МАМ" і повернення "Петрика П’яточкина"
Український кінопродюсер Євген Таллер став героєм нової обкладинки Harper’s Bazaar. Як повідомляє Wave RBC.UA, зйомку та велике інтерв’ю він присвятив своєму 33-річчю, розповівши про зміни у власному житті, роботу над особистими кінопроєктами та плани повернути на великі екрани культового "Петрика П’яточкина".
Фотосесія витримана в кінематографічній естетиці й демонструє продюсера з різних боків - упевненого у своїй справі, але водночас відкритого до емоцій і відвертих розмов.
В інтерв’ю Таллер поділився роздумами про професійний розвиток, стосунки з батьками та пошук балансу між творчими амбіціями й бізнесом.
За словами продюсера, саме кіно залишається тією сферою, у якій він не втрачає інтересу до жодного з етапів роботи. Він зізнався, що постійно відчуває внутрішнє протистояння між мрійником і прагматичним продюсером.
"Це єдина сфера, у якій я не втомлююся від жодного процесу. У будь-якому іншому бізнесі завжди є щось, що ти робиш лише тому, що мусиш. А з кіно такого немає. Це якась перманентна творчість. Ти в неї закохуєшся, а потім уже не можеш позбутися цієї залежності", - розповів Таллер у розмові з Harper’s Bazaar.
Однією з головних тем інтерв’ю став фільм "НУ МАМ", який має для продюсера особливе значення. Робота над стрічкою дала йому змогу повернутися до спогадів дитинства та вшанувати пам’ять матері, яка померла у 2021 році.
Одну з новел фільму Євген написав сам, узявши за основу історію власних батьків. Після виходу стрічки він отримав тисячі повідомлень від глядачів, які ділилися особистими переживаннями.
За словами продюсера, деякі з них після перегляду вирішили відновити спілкування з рідними.
Ще одним масштабним задумом Таллера стало повернення на екрани персонажа української анімації - Петрика П’яточкина. Продюсер розповів, що близько пів року вів переговори з авторкою персонажа Наталією Гузєєвою, намагаючись переконати її дати герою нове життя.
Йдеться не лише про повернення знайомого персонажа, а й про створення сучасного казкового кіновсесвіту, який зможе зацікавити нове покоління дітей.
Такий підхід передбачає переосмислення історії з урахуванням сучасної аудиторії, водночас зберігаючи зв’язок із культурною спадщиною української анімації.
У 33 роки Таллер продовжує поєднувати комерційний підхід із прагненням створювати історії, які викликають емоції та залишаються близькими глядачам.