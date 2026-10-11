Євген Лісничий та Ангеліна Самчик одружилися: перші кадри з весілля
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Євген Лісничий та Ангеліна Самчик одружилися: перші кадри з весілля

Українські актори влаштували камерне святкування в Києві, розділивши особливий день з рідними та друзями

Автор: Сюзанна Аль Маріді
Фото: Євген Лісничий та Ангеліна Самчик (фото: instagram.com/anhelina_lisnycha_trandafilova)
Дата: 11 жовтня 2026

Українські актори Євген Лісничий та Ангеліна Самчик офіційно стали чоловіком і дружиною. Закохані поділилися першими кадрами з весілля в соціальних мережах.

Яким було святкування, розповідає Wave RBC.UA з посиланням на Instagram акторів.

Яким було весілля Лісничого та Самчик

Актори вирішили відсвяткувати одруження в затишній атмосфері, запросивши на церемонію лише найрідніших людей. Вони обмінялися обітницями, а згодом за українською традицією відламали по шматочку короваю.

"Дякую всім, що розділили цей день з нами. В нас найкращі друзі, найкраще оточення і родина. Любимо вас неймовірно", - написала Ангеліна в сториз.

Євген Лісничий та Ангеліна Самчик одружилися: перші кадри з весілляЄвген Лісничий та Ангеліна Самчик одружилися: перші кадри з весілляЄвген Лісничий та Ангеліна Самчик одружилися: перші кадри з весілля

Судячи з кадрів, пара обрала для церемонії класичні весільні образи. Євген одягнув чорний костюм з білою сорочкою та метеликом, а його кохана - білу приталену сукню з відкритими плечима та жакетом.

Свій образ наречена доповнила перловим намистом та сережками. Волосся вона зібрала й прикрасила бантиком у тон сукні.

Євген Лісничий та Ангеліна Самчик одружилися: перші кадри з весілля
Лісничий та Самчик одружилися (фото: instagram.com/anhelina_lisnycha_trandafilova)

У себе в блозі Ангеліна також повідомила, що взяла прізвище чоловіка. Тепер вона - Ліснича.

"Ось такі новини, друзі. Тепер я - Ліснича. Дякую всім, що розділили цей день з нами. В нас найкращі друзі, найкраще оточення, найкраща родина. Любимо вас неймовірно", - написала вона.

Серед гостей були актор Богдан Рубан та ветеран ЗСУ Назар Грабар, які прийшли привітати молодят.

Євген Лісничий та Ангеліна Самчик одружилися: перші кадри з весілляЄвген Лісничий та Ангеліна Самчик одружилися: перші кадри з весілляЄвген Лісничий та Ангеліна Самчик одружилися: перші кадри з весілля

Історія кохання акторів

Про свої стосунки Євген та Ангеліна відкрито розповіли влітку 2023 року. У жовтні 2025 року Лісничий зробив коханій пропозицію руки та серця на березі моря.

Для 29-річної Ангеліни цей шлюб став другим. У 2020-му вона вийшла заміж за актора Максима Самчика, відомого за серіалом “Перші ластівки”. Їхній шлюб тривав два роки.

Ангеліна здобула популярність завдяки ролям у серіалі “Новенька” та комедії “Збори ОСББ”. Акторка працює в українському кіно й на телебаченні.

Євген відомий за ролями в українських серіалах, серед яких "Реванш", "Голова", "Новенька" та інші. Крім акторської кар'єри, він займається дубляжем і озвучуванням.

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