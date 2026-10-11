Євген Лісничий та Ангеліна Самчик одружилися: перші кадри з весілля

Українські актори влаштували камерне святкування в Києві, розділивши особливий день з рідними та друзями
Українські актори Євген Лісничий та Ангеліна Самчик офіційно стали чоловіком і дружиною. Закохані поділилися першими кадрами з весілля в соціальних мережах.
Яким було святкування, розповідає Wave RBC.UA з посиланням на Instagram акторів.
Актори вирішили відсвяткувати одруження в затишній атмосфері, запросивши на церемонію лише найрідніших людей. Вони обмінялися обітницями, а згодом за українською традицією відламали по шматочку короваю.
"Дякую всім, що розділили цей день з нами. В нас найкращі друзі, найкраще оточення і родина. Любимо вас неймовірно", - написала Ангеліна в сториз.
Судячи з кадрів, пара обрала для церемонії класичні весільні образи. Євген одягнув чорний костюм з білою сорочкою та метеликом, а його кохана - білу приталену сукню з відкритими плечима та жакетом.
Свій образ наречена доповнила перловим намистом та сережками. Волосся вона зібрала й прикрасила бантиком у тон сукні.
У себе в блозі Ангеліна також повідомила, що взяла прізвище чоловіка. Тепер вона - Ліснича.
"Ось такі новини, друзі. Тепер я - Ліснича. Дякую всім, що розділили цей день з нами. В нас найкращі друзі, найкраще оточення, найкраща родина. Любимо вас неймовірно", - написала вона.
Серед гостей були актор Богдан Рубан та ветеран ЗСУ Назар Грабар, які прийшли привітати молодят.
Про свої стосунки Євген та Ангеліна відкрито розповіли влітку 2023 року. У жовтні 2025 року Лісничий зробив коханій пропозицію руки та серця на березі моря.
Для 29-річної Ангеліни цей шлюб став другим. У 2020-му вона вийшла заміж за актора Максима Самчика, відомого за серіалом “Перші ластівки”. Їхній шлюб тривав два роки.
Ангеліна здобула популярність завдяки ролям у серіалі “Новенька” та комедії “Збори ОСББ”. Акторка працює в українському кіно й на телебаченні.
Євген відомий за ролями в українських серіалах, серед яких "Реванш", "Голова", "Новенька" та інші. Крім акторської кар'єри, він займається дубляжем і озвучуванням.