Австрійська акторка Елізабет Дебікі потрапила в об’єктиви папараці під час прогулянки Нью-Йорком. Wave RBC.UA повідомляє, що вона здобула широку популярність завдяки втіленню образу принцеси Діани в серіалі "Корона", обрала для виходу стильний ансамбль із леопардовим принтом.

Стильний леопардовий образ

Основою образу став комплект з анімалістичним візерунком. Дебікі поєднала приталену спідницю-олівець завдовжки до колін із короткою курткою в тон, доповненою поясом.

Верхній елемент акторка недбало накинула на плечі, створивши невимушений силует.

Під курткою знаменитість одягла лаконічний білий кроптоп, який додав образу контрасту та відкрив живіт. Завершили образ чорні туфлі на підборах із загостреними носками.

У виборі б'юті-образу Елізабет також віддала перевагу стриманості: залишила волосся розпущеним і зробила природний макіяж. Із собою акторка мала сонцезахисні окуляри.

Елізабет Дебікі (фото: Getty Images)

Елізабет Дебікі (фото: Getty Images)

Анімалістичний принт залишається популярним

Леопардовий візерунок, зокрема, давно вийшов за межі сезонних трендів і перетворився на своєрідну класику гардероба.

Він знову й знову з'являється в колекціях дизайнерів, змінюючи своє прочитання: від сміливих тотал-луків до невеликих акцентів у вигляді взуття, сумок чи верхнього одягу.

Його популярність також пояснюється універсальністю: леопардовий принт добре поєднується з базовими кольорами - чорним, білим, бежевим і коричневим.

Дизайнери пропонують носити його не лише як невеликий акцент, а й у форматі повноцінних комплектів. Саме на останньому варіанті зупинилася Елізабет Дебікі, зробивши анімалістичний візерунок центральним елементом свого образу.