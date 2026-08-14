Дуа Ліпа знайшла нове хобі: співачка показала, як ліпить посуд із глини
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Зірки

Дуа Ліпа знайшла нове хобі: співачка показала, як ліпить посуд із глини

Виконавиця провела час у керамічній майстерні та показала вироби, які створила власноруч

Автор: Іванна Пашкевич
Фото: Дуа Ліпа (фото: instagram.com.dualipa)
Дата: 14 серпня 2026

Дуа Ліпа, схоже, знайшла новий спосіб відпочивати від сцени та щільного робочого графіка. Співачка спробувала себе у гончарстві та показала, як власноруч створює посуд із глини.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram Дуа Ліпи.

У новій публікації артистка поділилася кадрами з керамічної майстерні.

На одному з фото вона працює з глиною у червоному фартуху, формуючи майбутній виріб руками.

Результат Ліпа теж показала підписникам: серед її перших робіт можна побачити тарілку, невелику миску та глибшу посудину незвичної форми.

"Пара маргарит і нове хобі", - написала Дуа Ліпа.

Дуа Ліпа похизувалася новим хобі (фото: instagram.com/dualipa)

Судячи з кадрів, артистка підійшла до нового заняття без зайвої серйозності - як до способу відпочити, спробувати щось нове та провести час поза звичним музичним середовищем.

І хоча до професійної керамістки Дуа Ліпі ще далеко, свої перші вироби вона вже може сміливо забирати додому.

Дуа Ліпа знайшла нове хобі: співачка показала, як ліпить посуд із глини​​​​​​​Дуа Ліпа похизувалася новим хобі (фото: instagram.com/dualipa​​​​​​​)

Теги: Зірки
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