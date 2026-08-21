Донька Кузьми Скрябіна показала рідкісні фото з батьком: "я бачу його в собі"
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Донька Кузьми Скрябіна показала рідкісні фото з батьком: "я бачу його в собі"

Барбара зізналася, що з роками все більше помічає його риси у власному характері та реакціях на життя

Автор: Тетяна Самарук
Фото: Барбара Кузьменко та Андрій Кузьменко (колаж: Wave RBC.UA)
Дата: 21 серпня 2026

Барбара Кузьменко, єдина дочка легендарного музиканта Кузьми Скрябіна, поділилася особистими архівними світлинами з батьком. Вона зізналася, що з роками дедалі більше помічає схожість із батьком.

Wave RBC.UA повідомляє, що публікацію в Instagram вона присвятила пам’яті музиканта та новому документальному фільму про нього - "Кузьма: Страшно веселий", який вийшов в український прокат 13 серпня.

Чим схожа Барбара на батька

За словами доньки музиканта, сьогодні вона впізнає його риси у власному характері - зокрема в ставленні до роботи, реакціях на складні ситуації та емпатії до людей і українського народу.

"Тато ніколи не намагався бути кимось іншим. Він просто був собою. Я завжди вдячна йому за те, яка я є", - написала вона.

Донька Кузьми Скрябіна показала рідкісні фото з батьком: &quot;я бачу його в собі&quot;Донька Кузьми Скрябіна показала рідкісні фото з батьком: &quot;я бачу його в собі&quot;Барбара з Кузьменко з татом (фото: instagram.com/dr.barbara.kuzmenko)

Особливого значення її публікації додає вихід документальної стрічки "Кузьма: Страшно веселий". Автори фільму опрацювали понад 400 годин відео- та аудіоматеріалів і понад 22 тисячі фотографій, щоб показати Андрія Кузьменка не лише як музиканта, якого знала вся країна, а й як людину поза звичним публічним образом.

Донька також закликала підписників подивитися стрічку, якщо вони ще не встигли цього зробити.

"Якщо ви ще не були на фільмі, то сходіть, буду дуже рада, якщо ви побачите його таким, яким він був для мене", - зазначила дівчина.

Донька Кузьми Скрябіна показала рідкісні фото з батьком: &quot;я бачу його в собі&quot;Донька Кузьми Скрябіна показала рідкісні фото з батьком: &quot;я бачу його в собі&quot;Донька Кузьми Скрябіна показала рідкісні фото з батьком: &quot;я бачу його в собі&quot;Андрій Кузьменко з донькою Барбарою (фото: instagram.com/dr.barbara.kuzmenko)

Документальний фільм режисера Артема Григоряна розповідає історію Андрія Кузьменка через архівні відео, інтерв’ю та домашні записи. Замість традиційних коментарів сучасних героїв творці значною мірою дозволили самому Кузьмі говорити з глядачем через збережені матеріали.

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