Діти Меттью Макконагі з'явилися на червоній доріжці прем'єри фільму "Шлях хлопчика-воїна" (Way of the Warrior Kid) у Лос-Анджелесі. Wave RBC.UA повідомляє, що 18-річний Леві Макконагі прийшов на перший показ стрічки разом із молодшими сестрою Відою та братом Лівінгстоном, які завітали підтримати його нову акторську роботу.

Для родини Макконагі це особлива подія

Леві виконав одну з ролей у новому фільмі Apple Original Films. Для виходу на червону доріжку брати й сестра обрали узгоджені образи.

Зокрема, Леві з'явився у класичному чорному костюмі з білою сорочкою. 16-річна Віда віддала перевагу елегантній білій сукні, а 13-річний Лівінгстон - світло-сірому костюму з білою футболкою.

Цікаво, що цього разу діти відвідали прем'єру без батьків - актора Меттью Макконагі та моделі Каміли Алвес. Водночас батько раніше неодноразово говорив про підтримку акторських амбіцій сина.

Про що фільм "Шлях хлопчика-воїна"

У стрічці Леві зіграв персонажа на ім'я Кенні, а головну роль виконав Кріс Пратт. Він втілив на екрані колишнього морського котика, який допомагає своєму племіннику Марку подолати труднощі в школі, повірити у власні сили та навчитися відстоювати себе.

Фільм знятий за мотивами однойменної книжки Джоко Віллінка - колишнього військовослужбовця спецпідрозділу ВМС США.

Прем'єра стрічки запланована на 25 листопада 2026 року.

Для Леві це вже не перший акторський досвід. Раніше він дебютував у фільмі "Загублений автобус" (The Lost Bus), де зіграв екранного сина власного батька.