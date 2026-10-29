Дакота Джонсон та Александр Скарсгард показали закулісся реклами Valentino Beauty
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Дакота Джонсон та Александр Скарсгард показали закулісся реклами Valentino Beauty

У новому відео актори з'являються за кермом автомобіля та діляться моментами зі знімального майданчика

Автор: Тетяна Самарук
Фото: Дакота Джонсон та Александр Скарсгард (фото: Getty Images)
Дата: 29 жовтня 2026

Актори Дакота Джонсон та Александр Скарсгард поділилися моментом зі знімального майданчика рекламної кампанії ароматів Vendetta від Valentino Beauty. Wave RBC.UA повідомляє, що у центрі уваги - автомобіль і невимушене спілкування між дублями.

Рекламна кампанія Valentino

Кампанія Vendetta побудована навколо історії двох закоханих, яких об'єднують сильний потяг, пристрасть і прагнення свободи. У рекламному фільмі Джонсон і Скарсгард вирушають у спільну подорож, а кінематографічна атмосфера нагадує сцену з романтичного трилера.

Режисером став Ромен Гаврас, а фотографії для кампанії створив творчий дует Inez & Vinoodh.

Окремий ролик із позначкою Between Takes зосереджується на взаємодії акторів поза основними сценами. Джонсон і Скарсгард також взяли участь у відео, де обмінюються запитаннями, жартують і розповідають про себе.

Нова колекція ароматів

Колекція Vendetta складається з двох ароматів - жіночого Vendetta Donna та чоловічого Vendetta Uomo.

Перший поєднує туберозу, нектар червоного апельсина й сандалове дерево, а другий - імбир, корицю, пачулі та деревні ноти. Обидва аромати об'єднані ідеєю пристрасті, яка стала основою рекламної історії Valentino Beauty.

Аромати Valentino популярні завдяки поєднанню італійської естетики, виразних композицій і впізнаваного дизайну флаконів. Бренд переносить у парфумерію характерні для свого світу контрасти - елегантність і зухвалість, класику й сучасність, ніжність і чуттєвість.

Ще одна причина популярності - впізнавані флакони, натхненними кодами модного дому та рекламні кампанії з кінематографічною подачею.

Отже, Valentino приваблює не лише самими ароматами, а й цілісним образом - від композиції та дизайну до історії, яку розповідає кожна кампанія.

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