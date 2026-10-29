Дакота Джонсон та Александр Скарсгард показали закулісся реклами Valentino Beauty

Актори Дакота Джонсон та Александр Скарсгард поділилися моментом зі знімального майданчика рекламної кампанії ароматів Vendetta від Valentino Beauty. Wave RBC.UA повідомляє, що у центрі уваги - автомобіль і невимушене спілкування між дублями.

Рекламна кампанія Valentino

Кампанія Vendetta побудована навколо історії двох закоханих, яких об'єднують сильний потяг, пристрасть і прагнення свободи. У рекламному фільмі Джонсон і Скарсгард вирушають у спільну подорож, а кінематографічна атмосфера нагадує сцену з романтичного трилера.

Режисером став Ромен Гаврас, а фотографії для кампанії створив творчий дует Inez & Vinoodh.

Окремий ролик із позначкою Between Takes зосереджується на взаємодії акторів поза основними сценами. Джонсон і Скарсгард також взяли участь у відео, де обмінюються запитаннями, жартують і розповідають про себе.

Нова колекція ароматів

Колекція Vendetta складається з двох ароматів - жіночого Vendetta Donna та чоловічого Vendetta Uomo.

Перший поєднує туберозу, нектар червоного апельсина й сандалове дерево, а другий - імбир, корицю, пачулі та деревні ноти. Обидва аромати об'єднані ідеєю пристрасті, яка стала основою рекламної історії Valentino Beauty.

Аромати Valentino популярні завдяки поєднанню італійської естетики, виразних композицій і впізнаваного дизайну флаконів. Бренд переносить у парфумерію характерні для свого світу контрасти - елегантність і зухвалість, класику й сучасність, ніжність і чуттєвість.

Ще одна причина популярності - впізнавані флакони, натхненними кодами модного дому та рекламні кампанії з кінематографічною подачею.

Отже, Valentino приваблює не лише самими ароматами, а й цілісним образом - від композиції та дизайну до історії, яку розповідає кожна кампанія.