“Принци та злодії”: в США вийшла книга зі звинуваченнями на адресу зятя Трампа Джареда Кушнера

25 жовтня в США вийшла друком книжка журналіста-розслідувача Метью Коула “Принци та злодії: таємна змова Джареда Кушнера та Мохаммеда бін Заїда з перебудови Близького Сходу”, уривок з якої ще раніше опублікував Vanity Fair.

Звинувачення проти Кушнера

Джаред Кушнер – зять і радник президента США Дональда Трампа, зараз обіймає посаду спецпосланця з питань мирних переговорів між Росією та Україною. Під час першого президентського терміну Трампа Кушнер був спецпосланцем з питань Близького Сходу і, згідно з останніми звинуваченнями проти нього, лобіював інтереси країн Перської затоки в зовнішній політиці США.

Це стверджує журналіст-розслідувач Метью Коул у своїй книзі, уривок з якої 22 жовтня опублікував Vanity Fair . За даними Коула, Кушнер мав доступ до таємних банківських рахунків, на які вносили кошти спадкоємець престолу Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман та президент ОАЕ Мохаммед бін Заїд. Сума на цих рахунках могла становити щонайменше $2 млрд.

В опублікованому уривку стверджується, що спершу перські високопосадовці пропонували через таємний фонд профінансувати будівництво стіни між США та Мексикою, проте цей проєкт так і не був реалізований. Тож натомість вони внесли кошти на рахунки, до яких мав доступ Кушнер.

Рахунків ніби-то було два, Коул називає їх “альфа” та “бета”. Рахунок “альфа” був відкритий у найбільшому банку ОАЕ First Abu Dhabi Bank. На ньому було близько $750 млн, які мали використовуватись як зовнішньополітичний фонд, зокрема і для врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту.

На рахунку “бета” було приблизно $1 млрд, він був розміщений в Державному банку Ізраїлю, а премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу ніби-то знав про цей рахунок та особисто запропонував перевести кошти в місцвий банк. Джерела Метью Коула стверджують, що ці кошти могли призначатися для особистої вигоди Кушнера.

“Таємний фонд, тобто спільний пул грошей для неофіційних дипломатичних місій, є поширеною формою корупції в урядах арабських країн Перської затоки. Емірати та саудівці роблять це щороку. 1-2 мільярди для них нічого не означають, якщо це дає їм те, чого вони хочуть”, – цитує Коул своє неназване джерело.

Як відреагував Кушнер

Радник Трампа відкинув усі звинувачення, назвавши їх обурливими та неправдивими. За його словами, вони спростували кожне з цих тверджень, проте “автор не надав жодних доказів на їхнє підтвердження”.

“Не було надано ані банківських виписок, ані даних про грошові перекази, номерів рахунків, дат транзакцій чи будь-яких інших перевірюваних відомостей, які могли б підкріпити ці надзвичайні звинувачення”, – написав Кушнер в Х.

Відповідь Джареда Кушнера на звинувачення в Х (фото: скріншот поста в Х)

Також він додав, що на той період був одним з найбільш обговорюваних людей у світі, адже фігурував у численних розслідуваннях Конгресу, добровільно співпрацював зі слідством і давав свідчення, проте “жодне з цих звинувачень тоді не спливло”.

На своєму сайті Джаред Кушнер опублікував лист-відповідь Метью Коулу, де вимагає припинити публікацію “неправдивих та наклепницьких претензій”, інакше вони готові звертатися до суду.

Що це означає

Метью Коул підводить всі звинувачення до основного: лобіювання закордонних інтересів в американському уряді. Якщо дані журналіста підтвердяться, то це означатиме, що Джареду Кушнеру фактично платили уряди Саудівської Аравії та ОАЕ за вплив в уряді США, що автоматично робить його агентом іноземних держав. Згідно з американським законодавством, громадяни, які любоюють інтереси іноземних держав, мають повідомляти про себе та країну, інтереси якої вони представляють, в Міністерство юстиції.

Нагадаємо, 3 листопада відбудуться проміжні вибори в Конгрес США, де Республіканська партія може втратити вплив в уряді. Згідно з даними Reuters , демократи в опитуваннях випереджають своїх опонентів: 47% проти 36%. А рейтинг громадського схвалення Дональда Трампа наразі становить 32%.

Звинувачення проти Кушнера можуть додати проблем Республіканські партії, вдаривши по їхній репутації. Також, якщо демократи здобудуть більшість у Конгресі, вони зможуть ініціювати розслідування низки звинувачень.