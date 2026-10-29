Дакота Джонсон и Александр Скарсгард показали закулисье рекламы Valentino Beauty

Актеры Дакота Джонсон и Александр Скарсгард поделились моментом со съемочной площадки рекламной кампании ароматов Vendetta от Valentino Beauty. Wave RBC.UA сообщает, что в центре внимания - автомобиль и непринужденное общение между дублями.

Рекламная кампания Valentino

Кампания Vendetta построена вокруг истории двух влюбленных, которых объединяют сильное влечение, страсть и стремление к свободе. В рекламном фильме Джонсон и Скарсгард отправляются в совместное путешествие, а кинематографическая атмосфера напоминает сцену из романтического триллера.

Режиссером стал Ромен Гаврас, а фотографии для кампании создал творческий дуэт Inez&Vinoodh.

Отдельный ролик со значком Between Takes сосредотачивается на взаимодействии актеров вне основных сцен. Джонсон и Скарсгард также приняли участие в видео, где обмениваются вопросами, шутят и рассказывают о себе.

Новая коллекция ароматов

Коллекция Vendetta состоит из двух ароматов - женского Vendetta Donna и мужского Vendetta Uomo.

Первый сочетает туберозу, нектар красного апельсина и сандаловое дерево, а второй - имбирь, корицу, пачули и древесные ноты. Оба аромата объединены идеей страсти, ставшей основой рекламной истории Valentino Beauty.

Ароматы Valentino популярны благодаря сочетанию итальянской эстетики, выразительных композиций и узнаваемому дизайну флаконов. Бренд переносит в парфюмерию характерные для своего мира контрасты - элегантность и дерзость, классику и современность, нежность и чувственность.

Еще одна причина популярности - узнаваемые флаконы, вдохновенными кодами модного дома и рекламные кампании с кинематографической подачей.

Итак, Valentino привлекает не только самими ароматами, но и цельным образом - от композиции и дизайна до истории, которую рассказывает каждая кампания.