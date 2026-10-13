Шарлотта Казірагі відвідала оперу в Парижі у вишуканій сукні та сережках за 100 тисяч доларів

Донька принцеси Монакської відвідала гала-відкриття балетного сезону в Парижі в елегантній чорній сукні Chanel
Шарлотта Казірагі, донька принцеси Кароліни Монакської, відвідала урочисте відкриття балетного сезону в Парижі. Світський вихід представниці князівської родини Монако відбувся на тлі чуток про її можливе розставання з французьким письменником Ніколя Матьє.
Як повідомляє Wave RBC.UA, захід зібрав в історичному паризькому театрі представників світу моди, мистецтва та культури. Для вечора 39-річна Шарлотта обрала елегантний образ від Chanel - французького модного дому, амбасадоркою якого вона є.
Казірагі постала в чорній сукні міді без рукавів із глибоким V-подібним вирізом і плісованим оздобленням на декольте.
Особливу увагу привертали перехресні смуги тканини в ділянці стегон, які підкреслювали силует і плавно переходили в струмливу спідницю. Напівпрозорі деталі додавали вбранню легкості та делікатно відкривали ноги.
Образ Шарлотта доповнила класичними чорними туфлями-човниками на високих підборах із загостреним носком.
Головним акцентом стали коштовні сережки Chanel із білого золота 18 каратів, прикрашені 60 діамантами загальною вагою 4,56 карата. Вартість прикраси становить понад 101 тисяч доларів.
Дизайн сережок натхненний зоряним небом, зірками та кометами. Невеликі зіркоподібні мотиви й діаманти, розташовані на різних рівнях, створюють ефект об’єму та додають прикрасам виразності.
Завершила Шарлотта вечірній образ гладко укладеним волоссям та сяйливим макіяжем із делікатними акцентами, які підкреслили природні риси обличчя Казірагі.
Завдяки вишуканим деталям її вихід став прикладом елегантного вечірнього стилю.