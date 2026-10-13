Шарлотта Казірагі відвідала оперу в Парижі у вишуканій сукні та сережках за 100 тисяч доларів

Шарлотта Казірагі, донька принцеси Кароліни Монакської, відвідала урочисте відкриття балетного сезону в Парижі. Світський вихід представниці князівської родини Монако відбувся на тлі чуток про її можливе розставання з французьким письменником Ніколя Матьє.

Як повідомляє Wave RBC.UA, захід зібрав в історичному паризькому театрі представників світу моди, мистецтва та культури. Для вечора 39-річна Шарлотта обрала елегантний образ від Chanel - французького модного дому, амбасадоркою якого вона є.