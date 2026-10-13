У червоному купальнику та ковбойських чоботях: Белла Хадід відсвяткувала 30-річчя

Супермодель зустріла 30-річчя яскравою фотосесією біля озера
Американська супермодель Белла Хадід влаштувала яскраву фотосесію з нагоди свого 30-річчя. Для святкових знімків зірка обрала крихітне червоне бікіні, літню сукню та ковбойські чоботи.
Wave RBC.UA повідомляє, що фотографіями вона поділилася зі своїми підписниками в Instagram.
Белла позувала на тлі озера в червоному купальнику на тонких зав’язках. Особливою деталлю стали білі цифри "30" на верхній частині бікіні - таким чином модель обіграла свій новий вік. На задній частині плавок також були зображені її ім’я та зірка.
Поверх купальника Хадід одягла рожево-білу літню сукню без бічних вставок. Модель підняла її, щоб продемонструвати святковий образ, і доповнила аутфіт коричневими ковбойськими чоботями.
Серед аксесуарів були багатошарові золоті ланцюжки та браслети.
"Привіт, мене звати Белла, і мені 30", - підписала публікацію супермодель.
Белла вирішила відзначити особливу дату в невимушеній атмосфері, поєднавши грайливий пляжний образ із деталями в стилі вестерн. Червоний купальник із цифрою 30 став головним акцентом фотосесії, а ковбойські чоботи додали образу характерного для моделі поєднання жіночності та зухвалості.
Белла Хадід почала здобувати популярність у модельному бізнесі на початку 2010-х років. Вона народилася 9 жовтня 1996 року в Лос-Анджелесі.
У 2014 році Белла підписала контракт із модельним агентством IMG Models, після чого почала активно працювати у fashion-індустрії. Вона брала участь у фотосесіях для глянцевих видань, знімалася в рекламних кампаніях і виходила на подіуми відомих дизайнерів.
Важливим етапом у її кар’єрі став дебют на Тижні моди в Нью-Йорку у 2014 році.
Справжнє міжнародне визнання прийшло до Хадід у 2015–2016 роках, коли вона почала регулярно з’являтися на показах провідних модних домів, зокрема Chanel, Dior та Givenchy.
У 2016 році модель уперше вийшла на подіум Victoria’s Secret Fashion Show, що стало ще однією важливою подією в її кар’єрі.
Згодом Белла Хадід перетворилася на одну з найвпливовіших моделей свого покоління. Її впізнаваність зміцнили обкладинки Vogue та інших провідних журналів.
Окрім роботи на подіумі, модель привернула увагу завдяки виразному стилю, сміливим модним експериментам і активності в соціальних мережах.