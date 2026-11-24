Французька акторка Маріон Котіяр привернула увагу на червоній доріжці Міжнародного кінофестивалю в Марракеші. Wave RBC.UA повідомляє, що зірка з’явилася на заході в ефектному вбранні Chanel, яке поєднало класичний твід із незвичайним оздобленням.

Вишуканий образ акторки

Для світської події акторка обрала червону сукню-бюстьє довжини міді з кутюрної колекції Chanel весна-літо 2026. Це одна з робіт нового креативного директора модного дому Матьє Блазі.

Модель із відкритими плечима вирізнялася фактурним декором із пір’я чорного, білого та сірого відтінків. Контрастні деталі додавали силуету об’єму та робили вбрання особливо виразним.

Образ Котіяр завершила металізованими туфлями на підборах і мінімалістичними прикрасами - сережками, браслетом та каблучкою. Волосся акторки вклали м’якими хвилями, залишивши їх спадати на одне плече.

Завершили образ делікатний макіяж і манікюр у темному відтінку.

Маріон Котіяр (фото: Getty Images)

Маріон Котіяр у ролі голови журі Міжнародного кінофестивалю в Марракеші

Цьогоріч Маріон Котіяр стала головою журі 21-го Міжнародного кінофестивалю в Марракеші, який відбувається з 20 до 28 листопада в Марокко.

У цій ролі акторка разом з іншими членами журі оцінює представлені на кіноогляді стрічки та визначає лауреатів головних нагород. Фестиваль традиційно об’єднує кінематографістів, акторів, режисерів і представників кіноіндустрії з різних країн, а його програма охоплює фільми різних жанрів і напрямів.

Для Котіяр участь у події стала не лише можливістю підтримати міжнародне кіно, а й нагодою з'явитися на одній із помітних культурних подій кінематографічного календаря.