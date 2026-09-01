Будинок доньки Кузьми Скрябіна постраждав під час атаки на Київ: що відомо
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Будинок доньки Кузьми Скрябіна постраждав під час атаки на Київ: що відомо

Через "приліт" виникла пожежа, а одна з мешканок залишилася без квартири

Автор: Сюзанна Аль Маріді
Фото: Барбара Кузьменко (фото: instagram.com/dr.barbara.kuzmenko)
Дата: 01 вересня 2026

Будинок Барбари Кузьменко зазнав пошкоджень під час російської атаки на столицю 1 вересня. Дівчина показала наслідки ворожої атаки та розповіла про свій стан.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram Барбари.

Що розповіла донька Кузьми про "приліт"

Донька українського музиканта та лідера гурту "Скрябін" Андрія Кузьменка повідомила про влучання у будинок, де вона мешкає в Києві.

Уранці 1 вересня російські війська знову атакували столицю ударними безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки в одному з багатоповерхових будинків у Подільському районі спалахнула пожежа.

Як з’ясувалося, саме в цьому будинку проживає Барбара. Вона показала наслідки атаки та розповіла про ситуацію в сториз.

За словами Кузьменко, її квартира не постраждала - "приліт" стався в інший під’їзд будинку. Жителі одразу взялися допомагати, зокрема відкрили "банку" для мешканки, квартира якої була знищена.

Барабара зазначила, що фізично з нею та її родиною все добре, але пережити атаку без емоційних наслідків не вдалося.

"Приліт в мій будинок в інший під’їзд. Фізично з нами все ок. Морально - без слів", - написала вона.

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Згодом Барбара подякувала усім за підтримку та розповіла про свій стан.

"Не знаю, як я сьогодні працюю. Просто на автоматі. З нашим крилом будинку, слава Богу, все добре. Найголовніше - всі живі", - зазначила вона.

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Що відомо про атаку на Київ 1 вересня

Нагадаємо, останні кілька днів російські війська посилили атаки на столицю та область, використовуючи дрони та ракети.

В ніч на 1 вересня внаслідок терору постраждали п'ять районів столиці - Голосіївський, Дарницький, Дніпровський, Святошинський та Солом'янський.

Через ранкову атаку дронами сталося загоряння в 16-поверховому будинку.

На цьому РФ не зупинилася. Вже увечері в столиці знову пролунали вибухи через чергову наліт російських дронів.

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