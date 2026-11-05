Боб Ділан зустрівся з Папою Римським: якими подарунками вони обмінялися
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Боб Ділан зустрівся з Папою Римським: якими подарунками вони обмінялися

85-річний музикант прибув до Рима в межах концертного туру

Автор: Іванна Пашкевич
Фото: Боб Ділан зустрівся з Папою Левом XIV у Ватикані (фото: Getty Images)
Дата: 05 листопада 2026

Папа Римський Лев XIV прийняв Боба Ділана у Ватикані. Зустріч відбулася 4 листопада в Апостольському палаці, де понтифік і музикант обмінялися подарунками.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Vatican News.

Що Папа Римський і Боб Ділан подарували одне одному

Аудієнція була короткою: музикант і понтифік привіталися та обмінялися кількома репліками.

Лев XIV вручив Ділану вервицю. У відповідь артист подарував Папі примірник своєї автобіографії "Chronicles: Volume One".

На зустріч музикант прийшов у чорному вбранні з накинутим на голову каптуром. На оприлюднених фотографіях він позує поруч із понтифіком.

Боб Ділан зустрівся з Папою Римським: якими подарунками вони обмінялися
Боб Ділан зустрівся з Папою Левом XIV у Ватикані (фото: Getty Images)

Що пов’язує Ділана з Ватиканом

Артист перебуває в Італії в межах туру Rough and Rowdy Ways. Його виступ у римському Palazzo dello Sport запланований на 5 листопада.

Лев XIV уже звертався до творчості Ділана. У липні 2026 року він процитував його антивоєнний твір "Go Away You Bomb", написаний 1963 року, у передмові до книжки про мир і роззброєння.

Для музиканта це не перша зустріч із Папою Римським. У 1997 році Ділан виступав у Болоньї перед Іваном Павлом II, а після концерту обмінявся з ним привітаннями.

У 2016 році Боб Ділан став лауреатом Нобелівської премії з літератури.

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