Александр Скарсгард і Дакота Джонсон знялись у спокусливому ролику ароматів Valentino

Дакота Джонсон та Олександр Скарсгард стали головними героями нової кампанії Valentino Beauty, присвяченої запуску дуету ароматів Vendetta. Wave RBC.UA повідомляє, що у кінематографічній історії актори втілюють дві грані пристрасті - чуттєвість та інстинктивну силу.

Що відомо про аромат

Кампанія розповідає про нестримний потяг, свободу та відкриття, а самі аромати Vendetta стають своєрідним продовженням цієї історії. Дует побудований на контрасті: один аромат розкривається яскравими квітковими нотами та теплом, інший - пряними акордами й магнетичною деревною глибиною.

Дакота Джонсон представляє Vendetta Donna - сонячну та чуттєву композицію, у центрі якої тубероза. Аромат поєднує яскравість квіткових нот із теплою, майже огортаючою чуттєвістю.

Vendetta Donna and Vendetta Uomo (фото: instagram.com/valentino.beauty)

Олександр Скарсгард став обличчям Vendetta Uomo. Композиція побудована навколо свіжого імбиру, теплих спецій та деревних нот, які створюють насичений і виразний шлейф.

Разом Vendetta Donna та Vendetta Uomo розповідають історію про інстинкт, інтенсивність і взаємне тяжіння. Саме ця гра протилежностей стала основою нової візуальної кампанії Valentino Beauty.

Дует ароматів Vendetta доступний у всьому світі з 24 серпня.