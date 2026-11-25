Президент України Володимир Зеленський розповів, як його дружина Олена відреагувала на появу ще одного собаки в родині. Цуценя американського пітбультер’єра на ім’я Фрея йому подарував боксер Теренс Кроуфорд під час приїзду до України.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на інтерв’ю Зеленського данському музиканту й телеведучому Беньяміну Гаву.

Як Олена Зеленська відреагувала на Фрею

Під час розмови Зеленський підтвердив, що в його родині живуть четверо собак.

За словами президента, таку кількість улюбленців вони не планували, хоча дуже їх люблять.

Історію появи Фреї він згадав із усмішкою. Кроуфорд приїхав підтримати Україну та привіз маленьке цуценя.

Подарунок боксер пов’язав із планами створення системи протиповітряної оборони FREYJA.

За переказом Зеленського, спортсмен пояснив: майбутня система має захищати Україну та Європу, а собаку він привіз, щоб вона захищала самого президента.

Володимир Зеленський з собакою Фреєю (фото: instagram.com/zelenskyy_official)

Удома на нового улюбленця чекала реакція, яку Зеленський згодом переповів співрозмовнику.

"Я віддав її дружині, а вона сказала: О ні!" - розповів президент.

На той момент у родині вже були інші собаки, тож Фрея стала ще одним поповненням їхньої домашньої компанії.

Президент показав фото домашніх улюбленців

Під час інтерв’ю Зеленський дістав телефон і продемонстрував фотографії своїх собак.

На одному зі знімків Фрея була в теплому вбранні з капюшоном, а поруч із нею - мініпудель Вікі.

Про Вікі президент розповів окремо. Він назвав її дуже розумною та жартома додав, що вона "небезпечна".

Ім’я собаки теж має для нього особливий сенс.

"Вікі - це Вікторія, перемога. Для нас вона дуже важлива", - зазначив Зеленський.

Що відомо про Фрею

Теренс Кроуфорд подарував президенту Фрею під час зустрічі в Києві 25 серпня 2026 року. Тоді Зеленський оприлюднив відео, на якому тримав цуценя на руках.

Ім’я собаки відсилає до майбутньої української системи ППО FREYJA.

Фрея також має родинний зв’язок з Україною: її дід Атос пережив російську окупацію Бучі. Згодом пса вивезли до США.

Тепер президент показав, який вигляд має подароване йому цуценя після кількох місяців у родині.