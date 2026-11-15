Кіт із притулку, мопс і руда лисиця: найвідоміші тварини-блогери, які стали зірками

Деякі прославилися завдяки кумедній зовнішності, інші - незвичним звичкам або відео, які швидко розлетілися мережею.

Тварини давно стали повноцінними зірками соціальних мереж. Вони збирають мільйони підписників, знімаються в рекламних кампаніях, випускають власний мерч і навіть стають героями книжок та мультфільмів.

Wave RBC.UA зібрали найвідоміших тварин-блогерів з різних куточків світу - від пухнастих котів до собак, які мають власні фан-клуби.

Нала (Nala Cat)

Нала - одна з найвідоміших кішок в Instagram. Її історія почалася у притулку в Каліфорнії, звідки тварину забрала майбутня власниця Варісірі Метачіттіпан.

Великі блакитні очі та виразна міміка швидко зробили кішку популярною в мережі.

У 2020 році Нала потрапила до Книги рекордів Гіннеса як кішка з найбільшою кількістю підписників в Instagram. На той момент її сторінка налічувала понад 4,3 мільйона фоловерів.

Згодом популярність перетворилася на повноцінний бізнес: під ім'ям Нали з'явилися власна лінійка кормів і товари для домашніх улюбленців.

Даг (Doug the Pug)

Даг - мопс зі США, якого називають королем попкультури. Його впізнаваний образ часто з'являється у пародіях на знаменитостей, популярні фільми та музичні кліпи.

У соцмережах пес позує в костюмах, відтворює відомі образи й навіть з'являється на червоних доріжках.

Популярність Дага давно вийшла за межі Instagram. Він знімався в рекламі під час Super Bowl, з'являвся в музичних відео Кеті Перрі та Fall Out Boy, а також озвучив персонажа Монші в анімаційному фільмі Netflix "Мітчелли супроти машин".

Мару (Maru)

Мару - кіт породи скоттиш-фолд із Японії, який став одним із перших тваринних блогерів, що здобули міжнародну популярність на YouTube.

Його головна особливість - любов до картонних коробок. Відео, на яких кіт намагається поміститися в маленькі контейнери, стрибає в них або просто відпочиває, зібрали величезну аудиторію.

У 2016 році Мару потрапив до Книги рекордів Гіннеса як тварина з найбільшою кількістю переглядів на YouTube. На той момент його відео переглянули понад 325 мільйонів разів.

На відміну від багатьох сучасних блогерів, Мару не потребував складних сюжетів чи монтажу - його популярність трималася на простих і кумедних моментах із котячого життя.

Джуніпер (Juniper the Fox)

Серед інтернет-зірок є не лише коти й собаки. Джуніпер - руда лисиця, яка здобула популярність завдяки незвичній зовнішності та відео з повсякденного життя.

Її сторінка зібрала мільйони підписників, а сама тварина стала впізнаваною далеко за межами спільноти любителів лисиць.

Джуніпер виросла в неволі й не може повернутися до дикої природи. Її історія згодом стала основою для створення ліцензованого некомерційного притулку, де опікуються лисицями та іншими тваринами, які не можуть жити у природному середовищі.

Тож сторінка блогерки розповідає не лише про її будні, а й про роботу з порятунку та догляду за тваринами.

Банні (Bunny the Talking Dog)

Банні - собака породи шипадудль, яка стала популярною завдяки незвичному способу взаємодії з господинею Алексіс Девайн. Перед твариною розміщують спеціальну дошку з кнопками, кожна з яких відтворює певне слово: "гуляти", "їжа", "гратися" або "люблю".

Натискаючи кнопки лапою, Банні ніби формує повідомлення та відповідає на запитання господині. Відео з такими експериментами стали вірусними в TikTok і привернули увагу не лише користувачів, а й дослідників, які вивчають комунікацію між людьми та тваринами.

Туна (Tuna Melts My Heart)

Туна - собака породи суміш чихуахуа та такси, яка стала відомою завдяки характерному прикусу, зморшкуватій мордочці та дещо незвичному вигляду.

Її фотографії швидко почали поширюватися в інтернеті, а власниця створила окрему сторінку, щоб ділитися з підписниками життям улюблениці.

Згодом Туна стала не просто популярною собакою, а повноцінним брендом: у продажу з'явилися товари з її зображенням, а сама блогерка брала участь у благодійних ініціативах.

Її історія стала ще одним прикладом того, як особливість зовнішності може перетворитися на впізнаваний образ у соціальних мережах.