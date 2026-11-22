Спеціально для Wave RBC.UA стилістка та fashion-експертка Галина Денисюк розповіла, як підготуватися до розпродажів, на які речі варто звернути увагу та як зрозуміти, що покупка справді буде вдалою.

Чорна п’ятниця - одна з можливостей придбати бажані речі за вигіднішою ціною та оновити гардероб без зайвих витрат. Проте важливо не просто гнатися за знижками.

Які речі найкраще купувати на Чорну п'ятницю

На думку експертки, цей період найкраще підходить для запланованих покупок, особливо якщо йдеться про якісні речі, які залишатимуться актуальними кілька сезонів. Серед них - пальта, взуття, сумки та базовий одяг.

Водночас Галина не радить купувати трендові речі лише через те, що на них знизили ціну. Адже те, що сьогодні здається актуальним, не обов'язково залишатиметься таким наступного сезону. Крім того, іноді вигідніші пропозиції можна знайти під час сезонних розпродажів.

"Для мене головне правило просте: Чорна п'ятниця має допомагати економити на потрібному, а не витрачати більше на непотрібне", - зазначає вона.

Стилістка також радить не купувати речі, які не підходять за розміром, фасоном або не відповідають способу життя. Особливо це стосується одягу, який планують носити після схуднення, чекати для нього особливої нагоди або придбати без розуміння, з чим його поєднувати.

"Річ за 500 гривень, яку ви жодного разу не вдягнули, - це не економія, а мінус 500 гривень із вашого бюджету", - підкреслює Денисюк.

Галина Денисюк (фото: instagram.com/galina_denisiuk_)

Як уникнути імпульсивних покупок

Часто під час шопінгу люди обирають не лише одяг, а й емоції та образи, які з ним пов'язують.

"Ми бачимо красиву сукню й уявляємо себе на відпочинку, купуємо піджак і подумки вже створюємо стильні образи. Але часто не враховуємо власний спосіб життя, реальні потреби та речі, які вже є в гардеробі", - пояснює експертка.

Щоб покупки були більш усвідомленими, Галина радить формувати гардероб відповідно до власного стилю, повсякденних потреб і способу життя.

"Гардероб потрібно формувати під своє реальне життя, а не під красиву картинку з Pinterest", - наголошує вона.

Перед покупкою варто подумки скласти щонайменше три образи з одягом, який уже є у шафі. Якщо це вдається без труднощів, нова річ, найімовірніше, добре впишеться в гардероб.

Ще один спосіб перевірити себе - відповісти на запитання: чи придбали б ви цю річ за повну вартість?

"Якщо ні, варто задуматися, чи справді вона вам потрібна. Адже вигідна покупка - це не та, на якій ви найбільше зекономили, а та, яку будете із задоволенням носити", - радить Галина.

Галина Денисюк (фото: instagram.com/galina_denisiuk_)

Три поради, як підготуватися до Чорної п'ятниці

Щоб розпродажі справді допомогли заощадити, Денисюк радить заздалегідь визначити потреби та бюджет. Експертка виділяє три основні правила:

Проведіть ревізію гардероба. Перегляньте, яких речей вам справді бракує, а чого вже достатньо. Складіть список покупок і дотримуйтеся його під час розпродажів.

Перегляньте, яких речей вам справді бракує, а чого вже достатньо. Складіть список покупок і дотримуйтеся його під час розпродажів. Визначте бюджет. Заздалегідь вирішіть, скільки готові витратити, і не виходьте за встановлені межі. Навіть найбільша знижка не варта того, щоб купувати речі, які вам не по кишені.

Заздалегідь вирішіть, скільки готові витратити, і не виходьте за встановлені межі. Навіть найбільша знижка не варта того, щоб купувати речі, які вам не по кишені. Оцінюйте якість і практичність. Звертайте увагу на посадку, матеріал, актуальність речі та можливість поєднувати її з іншим одягом. Не дозволяйте відсотку знижки стати головним критерієм вибору.

"Я переконана, що справжня майстерність шопінгу полягає в тому, щоб купити саме те, що вам потрібно", - підсумовує стилістка.