Втекти від проблем і посміхнутись. 3 добрих серіали на осінь

Wave RBC.ua розповідає про три добрі серіали з приємною атмосферою, які повернуть віру в добро та людей.

Осінь вже активно вступає в силу, погода стає холоднішою, а атмосфера затишнішою. Так і хочеться влаштувати кіномарафон і відволіктись від проблем. Через постійні тривоги в кінотеатри, на жаль, потрапити складно, проте можна влаштувати серіальний вечір.

“Дівчата Гілмор”

Серіал з найбільш осінньою атмосферою, який так і хочеться почати передивлятись, щойно починає жовтіти листя. В центрі сюжету Лорелай Гілмор та її донька Рорі, які живуть у маленькому мальовничому американському містечку Старз-Голловз.

Серіал виглядає, як ідеальна осінь: мальовничі краєвиди з жовтими листями, затишні будиночки, оверсайз светри, постійна гаряча кава в руках у героїв. Це історія про стосунки матері й доньки, дорослішання, дружбу й кохання – чудовий вибір для затишних вечорів.

“Енн із двома н”

Серіал, знятий за мотивами роману Люсі Мод Монтгомері “Енн з зелених дахів”. Сюжет розповідає про тринадцятирічну, гостру на язик, сироту Енн, яка завжди мріяла мати сімʼю. Одного разу її мрія здійснюється – вона потрапляє в родину фермерів, брата й сестри Метью та Марілли Катбертів. Проте виявляється, що сталася помилка, адже вони хотіли всиновити хлопчика для допомоги на фермі. Проте Енн вдається розтопити їхні серця і стати частиною родини.

Це добра та душевна історія про родину, дружбу та пошук свого місця у світі, з мальовничими краєвидами та сільськими пейзажами.

“Тед Лассо”

Головний герой – спортивний тренер, який чудово знається на американському футболі, аж тут йому приходить пропозиція тренувати британську футбольну команду. По приїзду виявляється, що про англійський футбол він не знає майже нічого, до того ж, місцевий менталітет також відрізняється від звичного.

За допомогою свого оптимізму, щирості та віри в людей йому вдається завоювати прихильність оточуючих. Це серіал про підтримку, людяність та дружбу, який точно змусить вас кілька разів посміхнутись.