Вперше за десятиліття: у Львові відбудеться благодійний Віденський бал

Подія у сапфірових кольорах об’єднає танцювальні традиції, мистецтво та допомогу людям, які проходять шлях відновлення
27 листопада до Львова після багаторічної перерви повернеться Charity Viennese Ball.
Про це повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на пресслужбу події.
Charity Viennese Ball 2026 проведуть 27 листопада в Emily Resort у Винниках Львівської області.
Організатори планують поєднати європейську бальну традицію з історією Львова, мистецтвом і благодійністю.
Вибір міста називають символічним. Починаючи з XVIII століття, у Львові влаштовували великі танцювальні вечори, а в XIX столітті бали стали важливою частиною його культурного та суспільного життя.
Charity Viennese Ball розвиває в Україні традицію Віденського балу за підтримки та під патронатом Посольства Австрії в Україні.
Організаторками заходу є співзасновниці бізнес-клубу The One in a Million Лідія Філатова та Світлана Третякова.
Локальним організаційним партнером у Львові став CMO Emily Resort та засновник Global Events Денис Ринський.
Афіша Charity Viennese Ball 2026
Головним кольором цьогорічного балу стане сапфіровий - насичений синій відтінок, який символізує елегантність, глибину та витонченість.
Хореографічну частину події очолить переможець "Танців з зірками" Макс Леонов.
Уже четвертий рік поспіль він готує пари й дебютантів до виходу на паркет і працює над постановками для балу.
За традицією вечір розпочнеться з урочистого виходу дебютантів. Їхній перший танець стане офіційним відкриттям Charity Viennese Ball.
Подія матиме й благодійну мету - підтримати людей, які проходять складний шлях відновлення.
Детальніше про програму та напрям допомоги організатори повідомлять окремо.