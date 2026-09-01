Вперше за десятиліття: у Львові відбудеться благодійний Віденський бал
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Культура

Вперше за десятиліття: у Львові відбудеться благодійний Віденський бал

Подія у сапфірових кольорах об’єднає танцювальні традиції, мистецтво та допомогу людям, які проходять шлях відновлення

Автор: Іванна Пашкевич
Фото: Charity Viennese Ball 2026 пройде у Львові (фото: instagram.com/viennese_ball_ua)
Дата: 01 вересня 2026

27 листопада до Львова після багаторічної перерви повернеться Charity Viennese Ball.

Про це повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на пресслужбу події.

Де і коли відбудеться Віденський бал

Charity Viennese Ball 2026 проведуть 27 листопада в Emily Resort у Винниках Львівської області.

Організатори планують поєднати європейську бальну традицію з історією Львова, мистецтвом і благодійністю.

Вибір міста називають символічним. Починаючи з XVIII століття, у Львові влаштовували великі танцювальні вечори, а в XIX столітті бали стали важливою частиною його культурного та суспільного життя.

Charity Viennese Ball розвиває в Україні традицію Віденського балу за підтримки та під патронатом Посольства Австрії в Україні.

Організаторками заходу є співзасновниці бізнес-клубу The One in a Million Лідія Філатова та Світлана Третякова.

Локальним організаційним партнером у Львові став CMO Emily Resort та засновник Global Events Денис Ринський.

Вперше за десятиліття: у Львові відбудеться благодійний Віденський балАфіша Charity Viennese Ball 2026

Яким буде Charity Viennese Ball 2026

Головним кольором цьогорічного балу стане сапфіровий - насичений синій відтінок, який символізує елегантність, глибину та витонченість.

Хореографічну частину події очолить переможець "Танців з зірками" Макс Леонов.

Уже четвертий рік поспіль він готує пари й дебютантів до виходу на паркет і працює над постановками для балу.

За традицією вечір розпочнеться з урочистого виходу дебютантів. Їхній перший танець стане офіційним відкриттям Charity Viennese Ball.

Подія матиме й благодійну мету - підтримати людей, які проходять складний шлях відновлення.

Детальніше про програму та напрям допомоги організатори повідомлять окремо.

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