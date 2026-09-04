Вибило вікна, розлетівся скляний тамбур: заповідник "Софія Київська" постраждав внаслідок атаки РФ

Про це в ексклюзивному коментарі Wave RBC.UA розповіла генеральна директорка Національного заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська.

Що пошкоджено у "Софії Київській"

За словами Куковальської, вибухова хвиля пошкодила консисторію - історичну будівлю XVIII-XIX століть, яка виходить на Володимирську.

"Люди, слава Богу, ніхто не постраждав. Вибухова хвиля від удару по будівлі Служби безпеки України вибила багато вікон у нас у консисторії. Це приміщення XVIII-XIX століть, яке виходить на Володимирську, Володимирська, 24. Скляний тамбур розлетівся весь всередині", - розповіла вона.

Водночас директорка заповідника наголосила, що наразі пошкодження не вважають критичними.

Найближчим часом необхідно буде відновити вибиті вікна та рами.

"Вони не критичні. Потрібно буде десь шукати гроші, міняти рами, міняти вікна, йде зима. Я думаю, зараз ми після приїзду, огляду поліції починаємо закривати. У нас там є чим закрити поки що, але будемо думати, де брати гроші", - зазначила Куковальська.

На території заповідника чекали президента

Куковальська також розповіла журналістам, що цього дня на території заповідника мав відбутися захід за участю президента України. Йшлося про вручення вірчих грамот послами чотирьох країн.

Саме через запланований захід у заповіднику готувалися до приїзду глави держави. Однак після атаки його скасували.

"Ми готувалися до його приїзду. Вчора були у нас посли чотирьох країн, ми їм робили екскурсію", - розповіла директорка.

За її словами, вручення вірчих грамот на території заповідника стало традицією під час повномасштабної війни.

Перед церемонією дипломатів знайомлять з історією України та пам'ятками комплексу.

Водночас саме в день атаки у заповіднику перебувала мінімальна кількість людей. Працівників відпустили додому, тому внаслідок пошкоджень ніхто не постраждав.

ЮНЕСКО вже повідомили про пошкодження

Про наслідки атаки вже поінформували ЮНЕСКО.

"ЮНЕСКО вже все знає, ми вже все повідомили. Вони зараз думають щодо підтримки", - сказала Куковальська.

Вона нагадала, що об'єкт перебуває під особливою увагою ЮНЕСКО. Цього року під час сесії Комітету всесвітньої спадщини статус знову був підтверджений.

Чи постраждав сам Софійський собор

За попередньою візуальною оцінкою, безпосередньо Софійський собор не зазнав видимих пошкоджень.

Проте остаточні висновки робитимуть після детального обстеження.

"Слава Богу, що ніхто з людей не постраждав і Софія не постраждала. Але все одно із завтрашнього дня ми дуже детальне обстеження зробимо. Візуально поки нічого не видно. Можливо, якісь там невеличкі тріщини, але не хочу говорити. Думаю, там все буде добре, слава Богу", - зазначила Куковальська.

Директорка заповідника емоційно додала, що кожна російська атака на центр столиці викликає особливе занепокоєння через загрозу для історичної пам'ятки.

"Ви не уявляєте, кожен обстріл - це все у мене тут на серці. Вибачте за емоції, але вже так", - сказала вона.