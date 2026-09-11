Український фільм "Тиша" отримав першу нагороду на Венеційському кінофестивалі

Короткометражний фільм "Тиша" українського режисера Павла Шпегуна відзначили нагородою Airone della Laguna - International Collateral Award на 83-му Венеційському міжнародному кінофестивалі. Wave RBC.UA повідомляє, що цьогоріч цю відзнаку вручили вперше, а її першим лауреатом стала саме українська стрічка.

Нова нагорода Венеційського кінофестивалю

"Тиша" - дебютна режисерська робота Павла Шпегуна, створена за участю українського кінопродакшену ForeFilms. Фільм представили в міжнародному конкурсі Orizzonti Short Films 83-го Венеційського кінофестивалю.

Airone della Laguna - International Collateral Award - нова міжнародна відзнака, покликана підтримувати режисерів нового покоління, нестандартні кінематографічні підходи та нові голоси у світовому кіно.

Нагороду присуджують стрічкам, які вирізняються оригінальністю задуму, новаторським сторітелінгом, виразною візуальною мовою та роботою із сучасними темами.

"Тиша" (фото надане кінопродакшеном ForeFilms)

Цього року лауреата обирали серед фільмів секції Orizzonti Венеційського кінофестивалю. До конкурсу короткометражних робіт увійшли 13 стрічок із різних країн, серед яких була й українська "Тиша".

"Для нас надзвичайно важливо, що перша в історії нагорода Airone della Laguna дісталася саме українському фільму. Ще кілька місяців тому "Тиша" була маленьким дебютним проєктом, а сьогодні вона звучить у Венеції та отримує міжнародне визнання", - зазначила співпродюсерка фільму та продюсерка ForeFilms Анна Яценко.

За її словами, для команди продакшену важливо підтримувати нових режисерів і допомагати їм виходити на міжнародну аудиторію. Вона також назвала нагороду визнанням роботи Павла Шпегуна та всієї команди стрічки.

Про що фільм "Тиша"

"Тиша" - камерна психологічна історія про близькість, втрату та моменти, коли мовчання може сказати більше за слова.

Головний герой фільму Лука - молодий стендап-комік. Після невдалого виступу він знайомиться в барі із загадковою дівчиною. Вони проводять разом ніч, розмовляють про самотність, біль і пережиті втрати, водночас намагаючись не порушувати особистих меж одне одного.

Поступово розмова змінюється, а коли слова вже не можуть передати всього, що відбувається між героями, настає тиша.

"Тиша" (фото надане кінопродакшеном ForeFilms)

Головні ролі у фільмі виконали Григорій Наумов та Іоланта Богдюн.

Над стрічкою працювали продюсери Анна Яценко, Володимир Яценко, Інна Ласточкіна та Павло Шпегун. Оператором став Михайло Любарський, художником-постановником - Влад Одуденко, режисером монтажу - Юрій Катинський. Лінійним продюсером виступив Кирило Рибянцев, звукорежисером - Сергій Степанський, художницею з костюмів і гриму - Євгенія Слободяник.

Для ForeFilms участь у Венеційському кінофестивалі не стала першою. Раніше у конкурсних програмах фестивалю представляли стрічки продакшену, зокрема "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча та "Відблиск" Валентина Васяновича.