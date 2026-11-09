Український музикант ODYSSAY виступив на легендарній арені Wembley у Лондоні

Український електронний музикант ODYSSAY став спеціальним гостем міжнародного шоу SYNTHONY - A Generation of Dance Music. Wave RBC.UA повідомляє, що 1 листопада 2026 року артист вийшов на сцену лондонської OVO Arena Wembley, де відбувся заключний концерт європейського туру проєкту.

Як пройшов виступ

Виступ у столиці Великої Британії став завершенням музичної подорожі ODYSSAY шістьма європейськими містами. У межах туру артист представив свою творчість у Празі, Барселоні, Мадриді, Римі, Мілані та Лондоні.

Фінальне шоу відбулося на одній із найвідоміших концертних майданчиків Великої Британії - OVO Arena Wembley.

Ця сцена приймає провідних виконавців світової музичної індустрії, тож можливість виступити тут стала важливою подією в кар'єрі українського музиканта.

SYNTHONY (фото надано пресслужбою)

Своїми враженнями від лондонського концерту ODYSSAY поділився після виступу. За словами артиста, вихід на сцену Wembley був для нього не лише великою честю, а й особливою відповідальністю.

"Wembley - це місце, про яке мріє кожен артист. Вийти на цю сцену було для мене особливою відповідальністю і величезною честю. Я дуже вдячний SYNTHONY за цю можливість. Шість міст, шість великих концертів, тисячі людей і фінал у Лондоні, який я запам’ятаю на все життя", - розповів музикант.

SYNTHONY (фото надано пресслужбою)

Що відомо про SYNTHONY

SYNTHONY - масштабний міжнародний проєкт, що поєднує електронну танцювальну музику із симфонічним виконанням.

Знайомі композиції отримують нове звучання завдяки живому оркестру, вокалістам і діджей-сетам. Особливу атмосферу шоу доповнюють масштабні світлові та візуальні ефекти.

За сценічним ім'ям ODYSSAY стоїть український артист Максим Єрмаков. Його музичний стиль сформувався на перетині melodic techno та progressive house. У композиціях музикант поєднує глибокі басові партії, мелодійні мотиви й кінематографічне звучання.

SYNTHONY (фото надано пресслужбою)

Ще однією знаковою подією для артиста став концерт у київському Палаці спорту в лютому 2026 року. Тоді ODYSSAY представив програму ODA Symphony, яка зібрала повну залу глядачів.

SYNTHONY (фото надано пресслужбою)

SYNTHONY (фото надано пресслужбою)

SYNTHONY (фото надано пресслужбою)

SYNTHONY (фото надано пресслужбою)

SYNTHONY (фото надано пресслужбою)