Український музикант ODYSSAY виступив на легендарній арені Wembley у Лондоні

Артист пройшов шість європейських міст, а завершальний концерт відбувся на легендарній арені Wembley
Український електронний музикант ODYSSAY став спеціальним гостем міжнародного шоу SYNTHONY - A Generation of Dance Music. Wave RBC.UA повідомляє, що 1 листопада 2026 року артист вийшов на сцену лондонської OVO Arena Wembley, де відбувся заключний концерт європейського туру проєкту.
Виступ у столиці Великої Британії став завершенням музичної подорожі ODYSSAY шістьма європейськими містами. У межах туру артист представив свою творчість у Празі, Барселоні, Мадриді, Римі, Мілані та Лондоні.
Фінальне шоу відбулося на одній із найвідоміших концертних майданчиків Великої Британії - OVO Arena Wembley.
Ця сцена приймає провідних виконавців світової музичної індустрії, тож можливість виступити тут стала важливою подією в кар'єрі українського музиканта.
Своїми враженнями від лондонського концерту ODYSSAY поділився після виступу. За словами артиста, вихід на сцену Wembley був для нього не лише великою честю, а й особливою відповідальністю.
"Wembley - це місце, про яке мріє кожен артист. Вийти на цю сцену було для мене особливою відповідальністю і величезною честю. Я дуже вдячний SYNTHONY за цю можливість. Шість міст, шість великих концертів, тисячі людей і фінал у Лондоні, який я запам’ятаю на все життя", - розповів музикант.
SYNTHONY - масштабний міжнародний проєкт, що поєднує електронну танцювальну музику із симфонічним виконанням.
Знайомі композиції отримують нове звучання завдяки живому оркестру, вокалістам і діджей-сетам. Особливу атмосферу шоу доповнюють масштабні світлові та візуальні ефекти.
За сценічним ім'ям ODYSSAY стоїть український артист Максим Єрмаков. Його музичний стиль сформувався на перетині melodic techno та progressive house. У композиціях музикант поєднує глибокі басові партії, мелодійні мотиви й кінематографічне звучання.
Ще однією знаковою подією для артиста став концерт у київському Палаці спорту в лютому 2026 року. Тоді ODYSSAY представив програму ODA Symphony, яка зібрала повну залу глядачів.