Один із 5 найкращих фестивалів Європи "йде" під землю: у Запоріжжі відбудеться GOGOLFEST

З 1 до 4 жовтня у Запоріжжі відбудеться міжнародний фестиваль сучасного мистецтва GOGOLFEST Покрова. Цьогоріч він отримав концептуальну назву TimeCode та адаптував програму до реалій прифронтового міста.

Wave RBC.UA повідомляє, близько 95% заходів проведуть в укриттях, бункерах, підземних школах і паркінгах. Організатори зазначають, що такий формат має забезпечити можливість проведення подій навіть за умов повітряних атак.

DakhaBrakha об'єднає 15 підземних шкіл

Фестиваль досліджуватиме три виміри українського часу - минуле, теперішнє та майбутнє. У програмі поєднають театр, музику, перформанси, цифрове мистецтво та дискусії про розвиток міста.

Однією з центральних подій стане масштабний телеміст-перформанс Futurum, режисером якого виступає Владислав Троїцький.

Його головною локацією стане підземний паркінг у Запоріжжі, який перетворять на цифровий медіахаб. Там виступить гурт DakhaBrakha, а паралельно у 15 підземних школах міста сотні дітей візьмуть участь у синхронному хореографічному перформансі.

Через рух і декорації школярі розповідатимуть власні історії про страхи, мрії та майбутнє. Відеосигнали зі шкіл у реальному часі транслюватимуть на великі екрани в міських хабах "Орбіта" та "Титан", на спеціальних майданчиках, а також на YouTube.

За словами програмної директорки фестивалю Анни Басової, проєкт має показати, як культурні та освітні простори можуть взаємодіяти навіть у прифронтових умовах.

GOGOLFEST (фото надане організаторами)

Театр - у бункерах

Театральна частина фестивалю також проходитиме в безпечних укриттях. До програми увійшли камерні вистави на перетині театру, музики та перформансу.

2 жовтня відбудеться прем'єра камерної опери "Сковорода. Шевченко. Стус" від DakhTrio. Постановка поєднає академічне, фольклорне та рокове звучання, а частина композицій на тексти Григорія Сковороди та Василя Стуса прозвучить зі сцени вперше.

3 жовтня покажуть швейцарську моно-виставу "Be My Margaret!" (or in the strangeness of loneliness) Мадлен Богхарт. Постановка створена на основі інтерв'ю французької письменниці Марґеріт Дюрас. Після 39 показів у Європі англійською та французькою мовами виставу вперше представлять українською.

GOGOLFEST (фото надане організаторами)

Музика та експериментальний звук

Музична програма фестивалю зосередиться на українській електронній сцені, експериментальному звучанні та незалежних колабораціях.

Зокрема, SI Process від спільноти Brave! Factory - проєкт Станіслава Іващенка, відомого як "Людина Драм-Машина", - представить спеціальну програму, адаптовану під акустику укриттів.

Також у програмі - експериментальна колаборація Стаса Корольова та Анастасії Весни, що поєднає альтернативну сцену, авторську пісню та перформативні практики.

GOGOLFEST (фото надане організаторами)

Дискусії про майбутнє Запоріжжя

Окремий блок фестивалю присвятять архітектурі, урбаністиці та розвитку громад.

2 жовтня учасники обговорять трансформацію громадських просторів у прифронтових містах, зокрема те, які об'єкти можуть стати новими міськими центрами після війни.

3 жовтня відбудеться практична лабораторія, присвячена розбудові локальних спільнот та пошуку способів об'єднання людей у кризових умовах.

Фінальною подією дискусійної програми 4 жовтня стане панель "Майбутнє. Запоріжжя після" за участю місцевих лідерів, архітекторів та міжнародних експертів.

GOGOLFEST Покрова відбудеться за підтримки Запорізької міської ради та Запорізької обласної військової адміністрації.

Потрапити на події фестивалю можна за попередньою реєстрацією.