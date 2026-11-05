Про те, що зазвичай замовчують: Дикий театр готує відверту прем'єру

Дикий театр готує прем'єру "Делікатного режиму" - вистави, яку створили на основі 77 реальних історій про секс та інтимну близькість. Ними з командою поділилися самі глядачі.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на пресматеріали Дикого театру.

Про що "Делікатний режим"

Історії глядачів упорядкувала режисерка та драматургиня Наталя Сиваненко.

Вони стали основою постановки про тілесність, бажання, страхи та чесність у стосунках.

За сюжетом, одного вечора звичайна пральня стає місцем відвертих зізнань.

Чужа білизна розповідає про власників більше, ніж вони самі готові озвучити.

Герої закохуються, діляться потаємними фантазіями, шукають себе й водночас бояться власних бажань та намагаються бути "нормальними".

"Це красива та делікатна історія про людей, які навчилися займатися сексом, але так і не навчилися говорити про нього", - коментують у театрі.

Дикий театр покаже виставу "Делікатний режим" (фото: Микита Делюков)

За словами команди, вистава має стати відвертою розмовою про те, що часто ніяково обговорювати навіть із близькою людиною. Йдеться про щирість із партнерами та із самими собою.

Як війна змінила близькість

Одна з тем постановки - вплив повномасштабної війни на чуттєвість. Команда пропонує замислитися, чи стали люди краще розуміти власні бажання та відвертіше говорити про них.

"Мені цікаво дослідити тему сексу сьогодні, адже це один із проявів людяності. Нас усіх добряче поплавила війна", - розповідає продюсерка вистави Ярослава Кравченко.

За її словами, така розмова потрібна і глядачам, і самим творцям постановки.

"Вона робить світ зрозумілішим, а людей – сміливішими і відвертішими", - зазначає Кравченко.

Хто створює виставу та коли прем'єра

Режисером "Делікатного режиму" став Юрій Катинський, художником - Юрій Ларіонов.

Продюсерка проєкту - Ярослава Кравченко, партнерка - Каріне Мнацаканян.

Прем'єрні покази відбудуться 19 і 20 листопада 2026 року о 18:30 на Сцені 6 Довженко-Центру в Києві, за адресою вул. Васильківська, 1. Вартість квитків - 400–2000 грн, вікове обмеження - 18+.