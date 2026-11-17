Музикант і саундпродюсер Phil It (Пилип Коляденко) презентує нове аранжування "Щедрика" для різдвяного благодійного концерту "Зірка мрій". Композицію виконають симфонічний оркестр і 25 хорів, що представлятимуть різні регіони України.

Як звучатиме нова версія "Щедрика"

Під час роботи над аранжуванням команда прагнула зберегти впізнаваність твору Миколи Леонтовича, але водночас передати через музику реалії життя українців під час війни.

Оркестрові партії та хоровий спів поєднають два настрої - тривогу й темряву та надію, яка допомагає їх подолати.

"Наше завдання було масштабувати його звучання, додати нових барв і водночас передати в музиці атмосферу сьогодення. Те, як "Щедрик" звучить в Україні сьогодні, на п’яту зиму повномасштабної війни", - розповів креативний продюсер проєкту Герман Нєнов.

Герман Нєнов про нове звучання "Щедрика" (фото: представники концерту)

Він прагнув створити момент, коли вся країна могла б заспівати разом. Саме тому виконання не обмежиться концертною сценою. "Щедрик" лунатиме на площах, у метро, на вокзалах, в установах та українських амбасадах за кордоном. Так організатори хочуть об'єднати українців навколо знайомої мелодії.

Для Phil It робота над композицією стала нагодою повернутися до одного зі своїх давніх музичних захоплень - оркестрової музики. Особливе значення для нього має і можливість об'єднати в одному проєкті музикантів, які продовжують творити попри війну.

"Ми привнесемо в це виконання наш час, наші складнощі, наші думки та переживання, які загартовують нас саме сьогодні", - сказав він.

Пилип Коляденко (фото: представники концерту)

Де та коли прозвучить оновлений "Щедрик"

Прем'єрне виконання твору відбудеться 17 грудня на сцені Палацу "Україна" в межах різдвяного благодійного концерту "Зірка мрій". Метою ініціативи є здійснення мрій дітей, які через війну були змушені покинути свої домівки.

На сцені також виступлять KAZKA, KOLA, TVORCHI, TARABAROVA, Нікіта Кісельов, Шугар, Наталія Могилевська та alyona alyona. Окремою частиною програми стануть сценічні ілюзії Дмитра та Артура Томашевських, відомих як Magic Brothers. Їхні виступи мають перенести глядачів у різдвяну казку.