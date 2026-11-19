Через російську атаку по столиці 19 листопада постраждали об'єкти культурної спадщини. Серед них - найстаріший житловий будинок з заповідника ДІАЗ "Стародаваній Київ", якому понад 225 років.

Детальніше по це пише Wave RBC.UA з посиланням на заяву заповідника у Facebook .

Що відомо про пошкоджений будинок

Як зазначили у заповіднику, будинок звели 1798 року коштом дворянина Леонтія Вишневського. Його батько, Федір Вишневський, свого часу привіз до столиці Російської імперії Олексія Розумовського.

Попри поважний вік, споруда досі виконує свою первісну функцію - у ній живуть люди.

На оприлюднених фотографіях видно пошкодження будівлі, а також охоронну табличку пам'ятки з датою заснування.

Найстаріший житловий будинок Києва (фото: facebook/ДІАЗ "Стародавній Київ"

За інформацією заповідника, удар припав на двір посольства Нідерландів - приблизно за 150 метрів від його офісу.

"Російські варвари завдали удару в саме серце ДІАЗ "Стародавній Київ".

Пошкоджено численні об’єкти культурної спадщини, зокрема найстаріший житловий будинок Києва, який і досі використовується за своїм первісним призначенням", - зазначили у дописі.

Директор заповідника Роман Маленко у Facebook розповів, що під час вибуху перебував приблизно за 70 метрів від місця влучання.

Що відомо про російську атаку 19 листопада

Нагадаємо, країна-агресорка вкотре атакувала столицю дронами. Цього разу наслідки зафіксували в чотирьох районах - Подільському, Деснянському, Оболонському та Голосіївському.

Внаслідок атаки були пошкоджені вікна Володимирського собору, посольство Нідерландів, автомобілі, медичний заклад та житловий будинок. Уламки одного зі збитих безпілотників також знайшли на території Міністерства закордонних справ України.